Claudia Rojas, la joven promesa actoral llega a Desde el Cine

Nuestra invitada, afirma que lo que ha hecho toda su vida es cantar, se preparó para ello en la Escuela de Delia Dorta.

A sus cortos 17 años, integró el elenco de Godspell, el musical, y al pisar las tablas por primera vez, supo que «se quedaría allí para siempre», no fue así, su talento in crescendo, alcanzó la gran pantalla, Claudia Rojas, nos comparte su trayectoria artística, este jueves 16 de julio en un nuevo Desde el Cine, el espacio de encuentro para los amantes del séptimo arte, ideado por Cines Unidos y su distribuidora Mundo D Película.

Rojas, participó en varios cortometrajes, además de la película: «Yo, mi ex y sus secuestradores» (2019). Próximamente, la veremos en «Dirección Opuesta», interpretando a Eugenia Bianchi, el personaje de Eugenia Blanc, en la adaptación cinematográfica de Blue label/Etiqueta azul, novela de Eduardo Sánchez Rugeles, que dirige Alejandro Bellame. En el circuito del teatro caraqueño, ha sido considerada como una gran actriz y cantante gracias a su actuación en obras como: El Mago de Oz, Despertar de primavera, dirigida por Luis Fernández, Batería, Clarita y Pancho, El Aquelarre, Cría de Canguros, La Foto, Lucy en el Cielo con Diamantes, y Mi Madre, Serrat y Yo, junto a Julie Restifo.

En su paso por la televisión, la vimos en Eneamiga (telenovela, 2018), producción de RCTV Internacional, así como en la serie «Almas en Pena» (2020), una co-producción a cargo de José Simón Escalona, de la pluma de Martin Hahn, disponible en Amazon Prime Video, con 13 episodios que te llevarán a conocer a La Sayona, El Tunche Maligno, Tunda: La Hija del Diablo, entre otros, allì compartió escenas con Leo Aldana, quien como todas los jueves, conducirá la entrevista en Vivo por @cinesunidos, a partir de las 9:00 pm hora de Venezuela.

