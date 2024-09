¿Qué estudiar?: ¿Qué tal Cloud Computing? una carrera de las mejores pagadas actualmente

El Cloud Computing es un campo en constante crecimiento y con una demanda laboral muy alta. Es una gran opción si te apasiona la tecnología y buscas una carrera con un excelente potencial de ingresos.

¿Por qué estudiar Cloud Computing?

Alta demanda: Las empresas de todos los tamaños están migrando sus servicios a la nube, lo que genera una gran necesidad de profesionales especializados.

Salarios competitivos: Los profesionales del Cloud Computing suelen tener salarios muy atractivos debido a la alta demanda y la complejidad de las tareas.

Amplias oportunidades laborales: Puedes trabajar en empresas de tecnología, consultoras, startups o incluso crear tu propia empresa.

Innovación constante: El Cloud Computing es un campo en constante evolución, lo que te permitirá estar siempre aprendiendo cosas nuevas.

¿Qué debes estudiar?

Para convertirte en un experto en Cloud Computing, necesitarás adquirir conocimientos en las siguientes áreas:

Fundamentos de la computación en la nube: Conceptos básicos como IaaS, PaaS, SaaS, modelos de servicio, etc.

Plataformas de Cloud Computing: AWS, Azure, Google Cloud Platform, entre otras.

Servicios en la nube: Almacenamiento, computación, bases de datos, redes, seguridad, etc.

Lenguajes de programación: Python, Java, Go, etc.

Sistemas operativos: Linux

Redes: Conocimientos básicos de redes y protocolos.

Seguridad: Protección de datos en la nube, gestión de identidades, etc.

¿Cómo empezar?

Define tus objetivos: ¿Quieres especializarte en una plataforma en particular? ¿Te interesa más el desarrollo de aplicaciones en la nube o la administración de infraestructuras? Elige una plataforma: Comienza por aprender una de las principales plataformas de Cloud Computing (AWS, Azure o GCP). Realiza cursos online: Plataformas como Coursera, Udemy, edX y los propios proveedores de servicios en la nube ofrecen una amplia gama de cursos gratuitos y de pago. Practica con proyectos personales: Crea tus propios proyectos en la nube para poner en práctica lo que aprendes. Obtén certificaciones: Las certificaciones de los proveedores de servicios en la nube son muy valoradas por las empresas. Únete a comunidades: Participa en foros, grupos de LinkedIn o Slack para resolver dudas y conocer a otros profesionales del sector.

Recursos recomendados

Documentación oficial: Consulta la documentación de las plataformas de Cloud Computing que te interesen.

Tutoriales en YouTube: Hay miles de tutoriales gratuitos que te ayudarán a aprender paso a paso.

Libros: Existen numerosos libros sobre Cloud Computing para todos los niveles.

Bootcamps: Si prefieres un aprendizaje más intensivo, puedes optar por un bootcamp.

Consejos adicionales

Sé constante: El Cloud Computing requiere dedicación y práctica constante.

Mantente actualizado: La tecnología evoluciona rápidamente, así que es importante estar al día con las últimas novedades.

Especialízate: Enfócate en un área específica del Cloud Computing para destacar en el mercado laboral.

Networkea: Conoce a otros profesionales del sector y crea una red de contactos.

Clic Aquí y podrás iniciarte en el mundo del Cloud Computing con un curso gratis avalado por la EOI Escuela de Organización Industrial de Madrid, España

