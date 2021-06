Cocinar En Casa: Comportamientos En La Nueva Normalidad, Su Primera Investigación Desde El Gourmet

Bogotá, mayo de 2021. Avant Garde RP-. ¿Qué sucede cada día en las cocinas de los latinoamericanos? ¿Cómo deciden cuál será el menú diario? ¿Planifican sus compras? ¿Qué significa para ellos preparar la comida? Encuentra estas respuestas y otros interesantes hallazgos en Cocinar en casa: comportamientos en la nueva normalidad, la primera investigación desarrollada por AMC Networks International – Latin America (AMCNI-LA) generada desde de su marca El Gourmet.

Como resultado, se identificaron 6 tendencias comunes entre los latinoamericanos:

1. Los latinoamericanos cocinan el equivalente a 51 días al año

2. Cocinan para un círculo cercano

3. El disfrute lleva a pasar más tiempo en la cocina

4. Darles un toque personal a las recetas prevalece sobre seguirlas al pie de la letra

5. La salud guía la adopción de los hábitos alimenticios y del tipo de alimentación

6. Las pastas fueron el plato más cocinado en 2020

De cara al futuro, la encuesta detectó que uno de sus principales deseos de los latinoamericanos para este año es aprender a preparar platos con pescados y mariscos. «El pescado es una proteína animal muy importante y, además, es súper versátil», alienta la chef de El Gourmet Soledad Nardelli y embajadora de la marca país Argentina.

El estudio se llevó a cabo en cinco países de América Latina (Argentina, Bolivia, Colombia, Perú y México) del 16 al 23 de enero de 2021, en un contexto sin precedentes, como consecuencia de la pandemia de COVID-19. A través de la encuesta realizada con la agencia Quaerens, se propuso entrar en las cocinas de casi 2.000 personas para explorar desde cómo son sus hábitos de consumo hasta qué tipo de alimentación eligen.

El estudio, además, se complementó con un social listening dirigido por la agencia Digimind en 11 países, a partir de 35.000 menciones en redes sociales sobre el acto de cocinar.

Acerca de El Gourmet

El Gourmet es un canal de televisión lanzado hace más de 20 años en América Latina. Pionero en su género, El Gourmet es el único canal de cocina 100% en español con más del 90% de su programación producida originalmente en español y más de 260 horas de estrenos por año. El Gourmet lleva casi dos décadas siendo la plataforma televisiva líder de las grandes celebridades de la gastronomía de la región. El Gourmet conecta de manera emocional y práctica a la audiencia latinoamericana con sus tradiciones y raíces, combinado con variadas experiencias culinarias del mundo.

Para más información:

Website: elgourmet

Instagram: @elgourmetTV

Facebook: @elgourmet

Twitter: @elgourmet

Youtube: @elgourmet

Pinterest: @elgourmet

TikTok: @elgourmet

Acerca de AMC Networks International – Latin America

AMC Networks International Latin America (AMCNI-LA) es una unidad de negocios de AMC Networks International (AMCNI), empresa que distribuye contenidos de entretenimiento y una aclamada programación a más de 130 países y territorios. El portafolio de señales de AMCNI incluye la marca global AMC, así como populares y reconocidas marcas locales en diversos géneros de programación.

AMCNI-LA está enfocada en la producción y distribución de programación de TV de alta calidad en habla hispana y portuguesa para los mercados de América Latina, el Caribe y otros territorios. El portafolio de canales de América Latina incluye AMC, El Gourmet, Más Chic, Film&Arts y Europa Europa y ahora Strib.

NDP. Soni Jimenez ,avantgarde-rp

Cocinar En Casa: Comportamientos En La Nueva Normalidad, Su Primera Investigación Desde El Gourmet was last modified: by

Temas relacionados:

En : Gastronomía