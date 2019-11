Coco Aguilar & Samuel Los Reyes triunfan como nuevos exponentes de la “Casa Carlos Aguilar”

Los jóvenes emprendieron en la ciudad de Caracas un ciclo de Master Class en Barbershop…

Coco Aguilar y Samuel Los Reyes se encuentran al momento dictando ciclos y asesorías de Barbershop; un trabajo que emprendieron de la mano de la “Casa Carlos Aguilar” y la “Academia Carlos Aguilar”.

Este proyecto desarrollado en la ciudad de Caracas ha calado con total y rotundo éxito en su primer período de exposición; ante dicha aceptación, este 25 de noviembre los jóvenes volverán al escenario para recibir a todos los interesados en dicha exhibición. “Es un trabajo que le abre nuevas oportunidades a aquellos que quieren hacer carrera en este campo” comentó Coco.

El afamado diseñador de modas y estilista, Carlos Aguilar, apostó al talento de Coco y Samuel a raíz del éxito profesional que los jóvenes han demostrado durante el 2019. Por tal motivo, les asignó la responsabilidad y el compromiso de instruir a todos los amantes de esta línea de negocio con una variada agenda de asesorías.

Atletas, artistas, y algunas personalidades del sector público, son referencia del excelente trabajo y desempeño que Coco Aguilar y Samuel Los Reyes ofrecen como expertos del Barbershop en Venezuela. Varios de los trabajos que han enfrentado últimamente han ido de la mano de: la agrupación musical “El Encuentro”, Ipaniza, Diego Alé, Anthony Abellás, y otras figuras de gran importancia.

Este Master Class en Barbershop ofrece técnicas de peine, tijera, navaja y maquinilla, ritual de afeitado tradicional y moderno, utilización de cosméticos capilares, marketing y redes sociales, prácticas, cortes clásicos y especialidades en degradados, nucas, flequillo, old school, y otros de interés.

Para más información pueden seguir las cuentas de Instagram: @cocoaguilar07 @samuellosreyees y @academiacarlosaguilar

