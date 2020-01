Codhez: El salario mínimo no alcanza para comprar un cartón de 30 huevos, Monitor de precios Enero 2020

El salario mínimo no alcanza para comprar un cartón de 30 huevos

Maracaibo.- La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) difundió el más reciente monitoreo de precios de alimentos que quincenalmente realiza en más de 40 establecimientos de Maracaibo, con el fin de dar a conocer las condiciones de accesibilidad y disponibilidad de alimentos en el municipio.

En comparación con los precios de la segunda quincena de diciembre de 2019, en este primer monitoreo del año 2020 se observó que en los primeros quince días de enero hubo un marcado incremento en los precios de todos los alimentos monitoreados.

Entre los alimentos que más aumentaron su costo están rubros proteicos, como los muslos de pollo, que pasaron de Bs. 116.882,09 a 254.391,70, una variación de +118%; y la costilla de res, que se incrementó de Bs. 60.988,64 a 130.208,00 (+113%). Mientras que los precios de la cebolla, las caraotas, las alitas de pollo, la pasta, el tomate, las lentejas y el aceite vegetal fueron los que menos variaron.

A pesar de que hace una semana fue anunciado el ajuste del salario mínimo a 250.000 bolívares, el precio promedio de varios alimentos ya lo iguala o supera con creces: es el caso del corte de segunda de res, que se ubica en Bs. 247.523,08, equivalente a 99,01% del salario.

Por su parte, el precio del cartón de 30 huevos, que en promedio se ubica en Bs. 315.247,18, supera el valor del salario mínimo. Un año atrás, por estas mismas fechas, el precio del cartón de 30 huevos promediaba Bs. 5.506,67, y el sueldo mínimo era de Bs. 18.000,00. A la vuelta de un año, este alimento se incrementó 5.625%.

Además, Codhez monitoreó el precio de cortes de charcutería, cuya última medición se hizo en la segunda quincena de septiembre de 2019. Unos tres meses después, el precio de estos rubros ha aumentado 255%, ubicándose en promedio, entre uno y dos salarios mínimos.

El kilo de jamón de pierna, en promedio, vale Bs. 705.249,22, aumentando 296% con respecto a septiembre; el kilo de jamón de espalda tiene un precio de Bs. 593.634,29 (incrementándose en 237%); entretanto que la mortadela de carne se ubica en Bs. 255.225,11 (marcando un alza de 102%); y la mortadela de pollo en Bs. 363.312,50 (subiendo 145%).

La organización reitera que es obligación constitucional del Estado garantizar un salario suficiente que permita a los trabajadores vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.

