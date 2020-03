Codhez exhorta garantizar el acceso a los alimentos en medio de la emergencia por la COVID-19

Maracaibo. En atención a la cuarentena colectiva anunciada por el gobierno de Nicolás Maduro, que implica la suspensión de actividades laborales y educativas en siete estados de Venezuela, incluyendo el Zulia, desde la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) se exhorta al Estado venezolano garantizar el acceso y la disponibilidad de alimentos adecuados y suficientes para los habitantes de la región zuliana.

Ante la confirmación de casos positivos de Covid-19 en el país y la declaración del Estado de Alarma previsto en el artículo 338 de la Constitución de la República, el Estado debe establecer los mecanismos idóneos para la provisión y el acceso a los alimentos, garantizando el abastecimiento de los mercados de la región y, eventualmente, mediante su distribución directa sin discriminación alguna.

Codhez alerta que la emergencia por la pandemia del Covid-19 puede intensificar la inseguridad alimentaria de la población zuliana debido a las dificultades para alimentarse que, como se ha advertido desde hace unos años, se derivan del alto costo de los alimentos y su escasez.

De acuerdo al último monitoreo de alimentos realizado por la organización en la primera quincena de marzo, los granos incrementaron su precio en +14%, el queso blanco semiduro +13%, y los cortes de carnes de res +7%, respecto de la quincena anterior. Esta tendencia al aumento de precios es visible en el comportamiento del precio del kilo de queso. Para agosto de 2019 su costo equivalía en bolívares a USD 2,55 y para esta quincena de marzo, su equivalente en bolívares es de USD 5,18.

Entre tanto, adquirir productos como la leche líquida y en polvo puede significar gastar más de lo que se percibe con el salario mínimo vigente. Solo el precio promedio de un kilo de leche en polvo se ubica en Bs. 870.643,91, lo que representa más de cuatro salarios mínimos.

Durante el periodo de cuarentena anunciado por las autoridades gubernamentales venezolanas es necesario que tanto niños, como adultos mayores y toda población en situación de vulnerabilidad, pueda acceder a productos que le permitan disfrutar de una alimentación adecuada.

Asimismo, en medio de la declaración de alarma por la Covid-19, Codhez insta a las autoridades gubernamentales garantizar la distribución de agua potable en todos los sectores de la región, así como asegurar condiciones de transporte adecuadas, sobre todo para las personas que requieran trasladarse a centros de asistencia hospitalarios, tomando en cuenta la aguda escasez de combustible.

La alimentación adecuada, el acceso al servicio de agua potable y de atención médica de calidad son derechos humanos cuya interdependencia es notable en las circunstancias actuales. Es momento que el Estado venezolano mueva toda su capacidad para responder de manera adecuada y efectiva ante este nuevo desafío que se presenta para el país y evitar la propagación del virus en la región, en procura de la salud y el bienestar de los zulianos.

Noticias Nacionales