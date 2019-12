Codhez: Maracaibo 2019, desde 15 días hasta meses sin agua…y los embalses full

Zulianos cierran 2019 en búsqueda de agua

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) presentó el boletín sobre la situación general de los derechos humanos en el Zulia relativo a las fallas en los servicios de agua potable, gas, electricidad, aseo urbano y transporte correspondiente al mes de noviembre.

El servicio de agua potable sigue presentando dificultades para su distribución. Las comunidades en Maracaibo denuncian períodos prolongados de 15, 20, 30 días y meses sin servicio de agua por tuberías. La población ha recurrido a hacerse de agua de diversas maneras, desde trasladarse a los llenaderos habilitados por Hidrolago hasta comprar agua a camiones cisternas a precios que ascienden al costo de 20 dólares o su equivalente en bolívares.

Sigue siendo común observar en los vecindarios a caminantes —incluso niños— llevando todo tipo de envases, algunas veces con carretillas, en la búsqueda de tuberías de agua dispuestas en las calles. En esta faena, los zulianos dedican horas y varios días por semana. Cabe destacar que muchas de estas tuberías están dispuestas cerca de cañadas donde circulan aguas negras, incrementando el riesgo del consumo de agua sin el debido tratamiento.

Otros de los medios de la población para hacerse de agua, es la construcción de pozos artesanales, que ha sido promovida en la región Guajira por las autoridades gubernamentales. A principios de agosto, en la Guajira, se denunció que las obras del acueducto El Brillante, que se realizan desde hace más de cuatro años, se encuentran paralizadas.

Sin luz, sin soluciones

Durante el año, fueron constantes las denuncias sobre las intempestivas y prolongadas interrupciones del servicio eléctrico, más allá de las 6×6 horas previstas en el plan de administración de cargas que se ha implementado desde mayo en la región zuliana.

Codhez documenta que entre agosto y octubre se produjeron 5 apagones generales en la región: el 9 de agosto, hubo uno en la Costa Occidental del Lago por una falla en la subestación El Tablazo; el 15 de agosto, una falla que afectó a Maracaibo debido a un incidente en la subestación Cuatricentenario; el 24 de septiembre se reportó otro apagón general en Maracaibo; el 3 de octubre, una falla general en la Costa Occidental del Lago; y el 31 de octubre, Cabimas y Ciudad Ojeda sufrieron un apagón general tras una falla en la subestación Las Morochas.

A pesar de que en el mes de noviembre las autoridades gubernamentales anunciaron que se lograría “la estabilidad absoluta”, se mantuvieron los cortes eléctricos en la región zuliana, en particular en la periferia de Maracaibo y en poblados rurales de la Guajira y el Sur del Lago.

Otro de los temas relativos a servicios públicos que documenta el boletín (disponible en la página web de la organización), se refiere a la deficiente prestación del servicio de gas doméstico y la inexistencia de planes generales que respondan a un diagnóstico preciso sobre el suministro del servicio en la región. La situación del aseo urbano y transporte también son mencionados en el informe.

Codhez destaca que las graves fallas en los servicios públicos, expuestas por Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la reciente actualización del informe sobre la situación en Venezuela, transgreden de modo grave el derecho a un nivel de vida adecuado, y por lo tanto, la cotidianidad de la región más poblada de Venezuela.

En este sentido, reitera que la actuación del Estado riñe con sus obligaciones, tanto constitucionales como internacionales, relativas a garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado, y en concreto, sobre la necesidad de asegurar servicios de calidad para garantizar el acceso a derechos como el agua, la salud y la educación.

Codhez: Maracaibo 2019, desde 15 días hasta meses sin agua…y los embalses full

