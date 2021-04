CODHEZ: Presentaciones del pollo alzan sus precios en el occidente del país

Presentaciones del pollo alzan sus precios en el occidente del país

El incremento en los precios de las presentaciones del pollo en las regiones de Lara, Táchira y Zulia durante la primera quincena de abril, dificulta a los hogares del occidente del país la adquisición de esta proteína animal. Así se evidenció en los resultados del monitoreo de oferta y precios de alimentos que realiza la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), como parte de un estudio más amplio sobre seguridad alimentaria en Venezuela.

En este sentido, entre el 12 y 14 de abril, Codhez estudió el comportamiento de precios de 21 alimentos (carnes de res de primera, de segunda y costillas; pollo entero, pechuga, muslos y alitas; caraotas, lentejas, arvejas y frijoles; cartón de 30 huevos; cebolla, tomate y yuca; queso blanco semiduro, harina de maíz, arroz blanco, pasta, margarina (500 gr) y aceite vegetal (1l) en 53 establecimientos comerciales.

La pechuga con hueso promedia Bs. 9.490.766,22 por kilo en Mara, Maracaibo y San Francisco

En los municipios zulianos que conforman la canasta del Área Metropolitana de Maracaibo (CAMM), el precio promedio de la pechuga con hueso alcanzó el valor máximo de la lista de 21 alimentos monitoreados por Codhez, al ubicarse en Bs. 9.490.766,72 por kilo (un alza de +21.39%, con respecto al cierre de marzo). Por su parte, el cartón de 30 huevos encareció Bs. 2.487.176,66 en quince días, promediando Bs. 9.104.947,13 durante la primera quincena de abril: el segundo alimento más costoso monitoreado en este lapso.

Así, para esta esta primera quincena de abril la CAMM registró un valor de Bs. 105.326.924,17, es decir, 48,65 dólares estadounidenses, a una tasa promedio de Bs/USD 2.181.525,89, entre los tres municipios, lo que la ubica como la canasta básica de alimentos más costosa del occidente del país. Este valor promedio global implica una variación, en bolívares, de +16,29% en comparación con el valor registrado la segunda quincena de marzo. En USD la variación fue de +1,69%.

El queso y los huevos, los alimentos más costosos de la Costa Oriental del Lago

En Cabimas y Lagunillas, el precio del queso blanco semiduro se mantiene en ascenso y promedia Bs. 10.066.703, un incremento de Bs. 2.845.608,50 (39,41%). El precio del cartón de 30 huevos, por su parte, ronda los Bs. 8.569.619,00. Por otro lado, el pollo entero por kilo promedió Bs. 4.411.471,00; mientras que las presentaciones de las alitas y los muslos de pollo se incrementaron en igual medida (+23,92%), encontrándose en los mercados en Bs. 4.425.244,00 y Bs. 6.697.667,00, respectivamente.

En promedio, la canasta Costa Oriental del Lago (CCOL), registró un valor de Bs. 97.596.270,33, es decir, 41,96 dólares estadounidenses, a una tasa promedio entre los dos municipios de Bs/USD 2.325.611,83. Si se compara con el valor promedio de la CCOL en la segunda quincena de marzo, la diferencia en bolívares fue de +23,49%. En USD fue de +1,95%.

Precios de alimentos en Barquisimeto son +2.168% más caros que los acordados por el Gobierno

Los precios por kilogramo de la proteína animal siguen representando una limitante en su acceso para los barquisimetanos. Así, para la primera quincena de abril, el kilo de pollo entero arrojó un precio promedio de Bs. 5.506.368,33 en los mercados del municipio Iribarren, estado Lara. Esto representa el mayor incremento de precio para este alimento, registrado en lo que va de año (+41,13%). Por otra parte, el costo de la margarina aumentó Bs. 2.952.666,60, para promediar Bs. 4.162.353,22 (+40,97%).

En este sentido, el valor de la lista de alimentos monitoreados de la Canasta Barquisimeto (CBQT) se cifró en Bs.103.424.269,92 (USD 45,25), a una tasa de Bs/USD 2.285.489,30. En términos generales, en quince días, la (CBQT) aumentó +21,76% en bolívares y +0,73% en USD. Además, este monto marca una diferencia promedio global de +2.168%, en comparación con los precios acordados por el gobierno nacional, en abril de 2020.

El precio del pollo entero por kilo aumentó casi Bs. 2 millones en San Cristóbal

Para la primera quincena de abril, se registró el aumento del precio promedio del kilo de pollo entero, cuyo valor ascendió de Bs. 2.928.527,25 a Bs. 4.826.022,80 (+64,79%). Por su parte, el costo promedio de la pechuga con hueso se mantuvo en ascenso, pasando de costar Bs. 4.964.933,50 a ubicarse en Bs. 6.175.568,14 (+24,38%).

En cuanto a la lista de alimentos monitoreados de la canasta San Cristóbal (CSCT), esta alcanzó un valor de Bs. 90.732.324,47, equivalentes a 38,87 dólares estadounidenses (según una tasa de Bs/USD 2.334.248,38), y en pesos colombianos, 131.561,87 (a una tasa de COP/Bs 0,0014). En general, se registró un aumento +17,10% en bolívares entre los precios de la segunda quincena de marzo y primera quincena de abril. En USD la variación fue de -4,78%, y en COP de -0,12%.

Urgen acciones para reestablecer la seguridad alimentaria de la población

Respecto a los resultados de este monitoreo, Codhez reitera que la garantía y la protección de la seguridad alimentaria es un mandato al Estado, previsto y definido en el artículo 305 de la Constitución, y de atención urgente en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que asola a Venezuela, declarado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) como el país con la cuarta crisis alimentaria más grave del mundo, con niveles de inseguridad alimentaria que afectan a 9,3 millones de personas.

En este sentido, Codhez saluda el ingreso de los programas de asistencia del PMA al país, al tiempo que espera que este avance permita ampliar su rango de acción a poblaciones y regiones más vulnerables ante la inseguridad alimentaria, y que pueda contribuir al fortalecimiento de la respuesta humanitaria en Venezuela, en un contexto de emergencia humanitaria compleja, agravada por la emergencia sanitaria de la COVID-19.

