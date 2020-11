CODHEZ: Salario mínimo en Maracaibo solo alcanza para medio kilo de cebolla

Salario mínimo en Maracaibo solo alcanza para medio kilo de cebolla.

Maracaibo.– La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) realizó el monitoreo de precios de alimentos en Maracaibo correspondiente a la segunda quincena de octubre, cuyos resultados registran cada vez más el aumento acentuado del costo de distintos rubros de la dieta marabina y la persistencia de la limitación en el acceso a los alimentos.

Las familias de Maracaibo que pueden adquirir los alimentos lo hacen con grandes esfuerzos diariamente, dado que no tienen posibilidad económica de adquirir cantidades que les permitan administrar la comida para períodos más prolongados, por ejemplo, una semana o quince días.

Esta situación ha condicionado a los hogares marabinos a adoptar estrategias como reducir la cantidad de comidas durante el día, disminuir las porciones servidas, comer alimentos menos preferidos, que algún adulto de la familia deje de alimentarse para que niños y adolescentes puedan hacerlo, entre otras.

Octubre cierra con precios en alza

El corte de primera de la carne de res, aumentó en +10% al cierre de octubre, marcando un precio promedio en el mercado de Bs. 2.112.754,27, mientras que su costo regulado es de Bs. 678.423,27. Por su parte, la costilla de res aumentó +2%.

El pollo y sus distintos cortes tuvieron aumentos más notables. El pollo entero, regulado en Bs. 292.793,20, presenta un precio en el mercado de Bs. 969.906,88, es decir, +231% por encima del costo regulado. La pechuga de pollo con hueso aumentó +21% entre una quincena y otra, marcando un precio promedio de Bs. 1.753.016,43 por kilogramo.

Por su parte, para comprar un kilo de muslos de pollo se necesita el equivalente a 293,16% del salario mínimo mensual, pues su precio promedia los Bs. 1.172.649,00. El precio del kilo de alitas de pollo se incrementó en +16%, al pasar de Bs. 990.257,14 a Bs. 1.143.774,29.

Además, precios de los granos dieron un salto olímpico. Las arvejas, reguladas en Bs. 249.945,42, subieron +42%, marcando un precio promedio de Bs. 1.356.292,25. Por su parte, las lentejas aumentaron +34%, ubicándose en Bs. 1.132.396,55, y las caraotas elevaron su costo +13%, ubicándose en Bs. 1.095.854,72.

En el caso de las verduras, el tomate y la yuca aumentaron ligeramente, +1% y +7%, respectivamente. En contraste, el precio de la cebolla subió +27%, pasando de costar Bs. 483.796,15 a Bs. 613.191,25 de una quincena a otra. En otras palabras, lo que era uno de los productos más cercanos al salario mínimo, ahora se reduce a la mitad de su valor por kilogramo.

En esta quincena también se monitorearon los precios de la harina de trigo en sus presentaciones todo uso y leudante. A finales de mayo, la harina de trigo todo uso costaba Bs.304.258,57, mientras que en la actualidad se puede conseguir por un precio promedio de Bs.596.259,50, es decir, +95,97% más cara que hace 5 meses.

En el caso de la harina de trigo leudante, para la misma fecha costaba Bs.328.064,00, alcanzando a finales de octubre un precio promedio de Bs.642.195,16, lo que supone un aumento de +95,75%.

Se agudiza la crisis de seguridad alimentaria en Maracaibo

Durante el monitoreo realizado por Codhez, entre los días 27 y 30 de octubre, se determinó que los marabinos requieren Bs. 21.988.227,66 para poder adquirir los 21 productos básicos para su alimentación, suma que equivale a 44,92 dólares estadounidenses.

Los monitoreos de precios de alimentos realizados por Codhez, evidencian que, con el transcurrir del tiempo, se agudiza de manera acelerada y sin contemplación la crisis de seguridad alimentaria en la ciudad debido al alto costo de los alimentos y la precarización de la economía de los hogares zulianos para garantizar por su cuenta una alimentación digna y adecuada.

Codhez exhorta al Estado venezolano implementar medidas urgentes en materia de seguridad alimentaria con el objetivo de garantizar una vida digna, en el que los venezolanos gocen de una alimentación nutritiva y completa, como se estipula en las normativas nacionales e internacionales, y con atención a las poblaciones más vulnerables frente al hambre.

En : Economía