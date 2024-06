Colección de platos de la ceramista María Luisa Tovar se expone en el Espacio Arte al Cubo

“Tiempo y Memoria. Una instalación de María Luisa Tovar”, es el título de la exposición que será inaugurada el 20 de junio de 2024 a las 7:00 p.m., en el Espacio Arte al Cubo del Cubo Negro, donde se exhibirá la colección de platos de la ceramista venezolana María Luisa Tovar, considerada pionera de su disciplina en el país.

Integrada por un total de 404 piezas firmadas e intervenidas por personalidades venezolanas y extranjeras de diversas profesiones u oficios, esta colección fue realizada por la artista María Luisa Tovar con platos de cerámica elaborados por ella, dedicados y firmados por las personalidades, en un trabajo que abarca desde la década de los años 40 hasta los 80, y que ilustra diferentes ámbitos del devenir de la Venezuela de esos años, incluyendo las firmas de artistas visuales, escritores, presidentes, monarcas, músicos, científicos, políticos, artistas dedicados a las artes escénicas, deportistas, religiosos, empresarios y astronautas.

De acuerdo a los organizadores de la muestra, “El grupo de 404 platos es una propuesta conceptual que responde a una idea que se va consolidando en el tiempo. Es decir, la artista va realizando un trabajo progresivo que va adquiriendo significado como conjunto, el cual supera la apreciación de cada plato individual. Su propuesta involucra un acercamiento al país a través del registro de las circunstancias y los eventos que lo definieron durante un lapso. La artista concreta esta idea valiéndose de su trabajo como ceramista y revalorizando el plato como soporte. Esta colección la podemos leer como una sola obra”.

Por su parte la curadora Tahía Rivero afirma en el texto de sala, que “María Luisa Tovar también fue pionera en adoptar la idea como punto de partida para desarrollar un proyecto conceptual. Por ello, hemos querido interpretar este valioso legado como una gran instalación que encapsula el tiempo y la memoria de una sociedad. Su visión se basa en adoptar un enfoque específico de producción artística, rompiendo con la tradición moderna al optar por un proyecto colectivo que abandona la autoría individual. Con el paso del tiempo, este conjunto ha adquirido propósitos como la construcción de identidad, la resiliencia y la ruptura con los cánones establecidos y por su dimensión histórica, podríamos decir que constituye un monumento a la memoria de un país”.

Nacida en Caracas, María Luisa Tovar (1902-1992) comenzó su formación junto con su hermana, la pintora Elisa Elvira Zuloaga, bajo la tutela de Ángel Cabré i Magrinya. Más tarde en 1936, ingresa a la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas donde estudia con el escultor Ernesto Maragall y en el taller de cerámica de Joao Goncalvez. En 1939 viaja a Nueva York, se inscribe en la escuela de escultura de Alexander Archipenko y asiste a cursos de cerámica. De regreso a Caracas, instala su taller en su casa donde construye uno de los primeros hornos de ladrillos refractarios. Además de su trabajo cerámico que se caracteriza por el abandono de lo utilitario para abrir espacio a la cerámica artística, fue también una gran maestra que orientó y estimuló a alumnos que alcanzarían notoriedad dentro de la cerámica, como Gisela Tello. Entre las exposiciones en las que participó, destacan la excelente selección de más de 190 piezas reunidas por el MACCSI en 1986 para la muestra antológica “Una vida para el arte”.

La exposición “Tiempo y Memoria. Una instalación de María Luisa Tovar”, se estará presentando hasta el 21 de septiembre de 2024, en el Espacio Arte al Cubo, Torre Banaven, Cubo Negro, Chuao, Caracas. El horario es de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.



Marisela Montes

Marisela Montes