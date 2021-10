Colegio de Ingenieros de Venezuela cumple hoy 160 años de su fundación

Nota de Prensa – 28 octubre 2021

El Colegio de Ingenieros de Venezuela está cumpliendo hoy 160 años de su fundación. El 28 de octubre de 1861, un grupo de 22 entusiastas y emprendedores ingenieros se reunieron en Caracas, en el antiguo Colegio “Santa María” en las esquinas de Veroes a Jesuitas, donde hoy funciona la “Casa José Martí”, para dejar instalada esta importante corporación gremial que hoy agrupa a más de 440 mil afiliados en todo el país.

Entre sus fundadores se encuentran hombres muy destacados e insignes, como Rafael María Baralt, gloria de las letras de América; Ing. Olegario Meneses, Ing. Agustín Aveledo, y Juan José Guruceaga, su primer presidente.

Desde ese entonces, el Colegio de Ingenieros de Venezuela ha jugado un papel preponderante en la historia del país, y ha contribuido enormemente en todas las tareas del proceso de desarrollo venezolano.

En esta importante fecha, el presidente del CIV, Ing. Enzo Betancourt expresó que “sea propicia la ocasión para exhortar en nuestra fecha aniversaria a todos los agremiados, a continuar enfrentando con éxito los grandes retos y desafíos que diariamente se nos presentan en el desempeño de nuestra profesión y a continuar con el cumplimiento de nuestras labores como siempre, con alto sentido de responsabilidad y deber patriótico, en beneficio de la Nación, y redoblando esfuerzos por la salvaguarda de nuestro sistema democrático y el interés público!

Hoy se efectuará el acto institucional, donde se hará entrega de reconocimientos a destacados ingenieros y empresas por sus méritos profesionales, se inaugurará la Plazoleta Simón Bolívar en la sede del CIV y se develarán bustos de insignes ingenieros, Jesús Muñoz Tébar, Juan Manuel Cajigal y Adolfo Ernst.

Síntesis histórica

El Colegio de Ingenieros de Venezuela tiene una tradición gloriosa que remonta a los años de la Independencia y cuyo más alto representante es Antonio José de Sucre, el Gran Mariscal de Ayacucho, y el Cuerpo de Ingenieros Militares que con él abrazaron la causa republicana. Después vendrá a sumarse otra de las grandes glorias venezolanas en el campo de la ciencia de la matemática. Juan Manuel Cajigal, fundador de la célebre Academia de la que egresaron los primeros ingenieros formados en la República: nombres tan eximios como los del zuliano Rafael María Baralt, orgullo de las Letras de América; Manuel María Urbaneja, Olegario Meneses, Juan José Aguerrevere, integran la primera promoción de jóvenes puestos al amparo del sabio Cajigal. Seguirán otras promociones sobre cuyos hombros reposará la ingente tarea de construir físicamente una nación bajo las peores condiciones de una Venezuela destrozada por la guerra y sumida en la miseria.

El Colegio de Ingenieros de Venezuela se instala el 28 de octubre de 1861, en virtud del Decreto del Presidente de la República Manuel Felipe Tovar, de fecha 24 de octubre de 1860, en el cual a la vez reglamenta a la Academia de Matemáticas y se crea el Colegio de Ingenieros; en este acto estaban presentes 22 ingenieros de los 61 que inicialmente habrían de integrarlo, pues eran muy pocos los hombres consagrados a esta profesión, que en el curso de nuestra historia se han identificado con todas las tareas del desarrollo de Venezuela. En el Art. 45 de dicho decreto se expresa lo siguiente: «Todos los Ingenieros de la República constituirán un Cuerpo que se denominará «Colegio de Ingenieros», que el Gobierno toma bajo su protección y al servicio de éste como órgano de consulta, adscrito al Ministerio de Guerra y Marina hasta el año 1881, en el cual fue adscrito al Ministerio de Educación, pasando así a integrarse a las organizaciones civiles.

Desde entonces, es largo el camino andado, y hoy registra 440.000 ingenieros, arquitectos y profesionales afines que integran el CIV.

El presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Ing. Enzo Betancourt

