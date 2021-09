Colegio de Ingenieros de Venezuela dio a conocer propuestas destinadas a recuperación y desarrollo de infraestructura nacional

El Colegio de Ingenieros de Venezuela propuso hoy que el Estado Venezolano, con carácter de urgencia, realice las inversiones necesarias para la culminación, rehabilitación y mantenimiento de las obras de infraestructura y servicios básicos en el país.

El presidente del CIV, Ing. Enzo Betancourt en rueda de prensa, dijo que esta, y las otras propuestas de la institución, están destinadas a canalizar la recuperación y el desarrollo de la infraestructura nacional la cual el CIV considera como un tema prioritario.

El Ing. Betancourt estuvo acompañado del presidente de la Asamblea Nacional de Representantes del CIV, Ing. Félix Ojeda Oropeza; el Tesorero de la Junta Directiva Nacional del CIV, Arq. José Gregorio Chacón; la Ing. Daribel Ávila, Vocal de la JDN del CIV; el Vicepresidente de la Asamblea Nacional del CIV, Arq. Richard Casanova; y los directivos de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y carreras afines (AVIEM), Ingenieros Gelvis Sequera y Juvencio Molina

El texto del Comunicado: Propuestas al País, dado a conocer por el presidente del CIV, es el siguiente:

En el marco del centésimo sexagésimo aniversario de la fundación del Colegio de Ingenieros de Venezuela a conmemorarse el próximo 28 de octubre, y cumpliendo con nuestras atribuciones de acuerdo al artículo 22 de la Ley de Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Profesiones Afines, donde se señala que “El Colegio de Ingenieros de Venezuela tendrá como fines principales los siguientes: servir como guardián del interés público y actuar como asesor del Estado en los asuntos de su competencia, fomentar el progreso de la ciencia y de la técnica, vigilar el ejercicio profesional y velar por los intereses generales de las profesiones que agrupa en su seno, y, en especial, por la dignidad, los derechos y el mejoramiento de sus miembros (…), le planteamos al país en general, y a los agremiados en particular, varias propuestas destinadas a canalizar la recuperación y el desarrollo de la infraestructura nacional que consideramos es un tema prioritario.

En tal sentido, proponemos:

1) Que el Estado Venezolano con carácter de urgencia, realice las inversiones necesarias para la culminación, rehabilitación y mantenimiento de las obras de infraestructura y servicios básicos.

2) Sentar las bases firmes y sólidas que permitan acelerar la construcción de obras y activos para su cabal mantenimiento a través de un “Plan Nacional para la Digitalización y Modelado de Información de la Construcción de Activos en Venezuela”, cumpliendo a su vez con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

3) Capacitar y preparar al mayor número posible de ingenieros, arquitectos y profesionales afines del país, en cuanto se refiere a la metodología BIM (Building Information Modeling),

lo cual serviría como plataforma para el desarrollo de las Ciudades Inteligentes y Sostenibles (CIS) que le daría a Venezuela el gran salto tecnológico que todos deseamos.

4) Fortalecer las Asociaciones Público-Privadas (APP), a fin de obtener recursos financieros provenientes de las empresas privadas nacionales e internacionales, que, en asociación con las empresas públicas, le permitirían a Venezuela de forma expedita, la construcción y rehabilitación de su infraestructura.

5) Poner a disposición de los próximos gobernadores y alcaldes a ser electos en el proceso comicial del 21 de noviembre, el inmenso contingente de nuestros profesionales miembros del CIV, para asesorarlos en lo relativo a la tramitación de las solicitudes de recursos financieros ante los organismos multilaterales, tales como la Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otros, con la metodología BIM, que podrán ser utilizados en las mejoras de los servicios públicos de sus respectivas comunidades, tales como educación, agua potable, electricidad y petróleo y gas, salud, saneamiento ambiental, telecomunicaciones, vialidad, movilidad, seguridad, y otros no menos importantes.

El Colegio de Ingenieros de Venezuela a lo largo de su existencia de 160 años, ha sido y sigue siendo fiel defensor de los mayores intereses del país, del Desarrollo y el Bienestar del pueblo en general. Es por ello que con estas propuestas apostamos a que nuestra querida Venezuela saldrá adelante, se desarrollará y será lo que todos aspiramos y esperamos: un País Próspero y con un futuro promisor para sus hijos.

Junta Directiva Nacional

Caracas, 26 de agosto de 2021

