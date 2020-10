El Colegio de Ingenieros de Venezuela está cumpliendo hoy 159 años de su fundación. El 28 de octubre de 1861 un grupo de entusiastas y emprendedores Ingenieros encabezados por el Ing. Juan José Aguerrevere, se reunieron en el antiguo Colegio “Santa María” en la esquina de Jesuitas en Caracas, para dejar fundada esta institución. Allí tiene su sede actualmente la Casa “José Martí”.

Con motivo del Día del Ingeniero, el presidente de esta corporación gremial, Ing. Enzo Betancourt informó que el CIV desde su fundación, y a lo largo de toda su existencia, “ha mantenido una limpia, honorable y honrosa trayectoria destacándose por sus importantes aportes al proceso de desarrollo nacional, y se ha caracterizado además por sostener una firme y constante defensa no sólo de los justos derechos de los agremiados, sino también a los valores y sistema democrático de nuestro país”.

Destacó que “las actividades del Colegio de Ingenieros de Venezuela siempre han estado ceñidas al estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley del Ejercicio Profesional donde se indica que nuestra institución tiene como fines principales, servir como guardián del interés público y actuar como asesor del Estado en asuntos de su competencia. Fomentar el progreso de la ciencia y de la técnica. Vigilar el ejercicio profesional y velar por los intereses generales de las profesiones que agrupa en su seno”.

-De tal forma -prosiguió- nuestras actividades las cumplimos en base a una extensa labor profesional desplegada con gran sentido ético y de manera seria y responsable. Enfrentamos permanentes desafíos, y adelantamos de manera significativa un trabajo arduo, mancomunado, destinado a fortalecer la institución y brindarles protección a los agremiados y sus familiares

Luego precisó el Ing. Betancourt: “El Colegio de Ingenieros de Venezuela lucha denodadamente por salir airoso de la grave crisis que, en diferentes áreas afecta al país, y la enfrentamos asumiendo el reto con la convicción de salir triunfantes ante este cúmulo de adversidades que de manera directa nos afectan al igual que a las demás organizaciones gremiales e instituciones, ciudadanos, y al país en general, máxime, cuando la grave crisis se agudiza cada vez más. En todo caso, en el Colegio de Ingenieros de Venezuela hay suficiente capacidad profesional para enfrentar exitosamente estos desafíos”.

“Es propicia la ocasión para recordar una de las expresiones más célebres del Papa Juan Pablo II durante su pontificado, cuando en un encuentro con jóvenes en 1987 afirmó de manera contundente: “Es preciso que alejemos de nuestra vida el odio; que reconozcamos como engañosa, falsa e incompatible con su seguimiento, toda ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia. El amor vence siempre, como Cristo ha vencido, aunque en situaciones adversas pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz, pero DIOS SIEMPRE PUEDE MÁS”.

“Este año se agregó un nuevo elemento a este cuadro calamitoso que ensombrece al país. Se trata de la pandemia del coronavirus (COVID-19) que a nivel mundial tiene prácticamente paralizada a la economía y ha ocasionado más de un millón de muertos con más de 40 millones de contagiados a nivel mundial. En Venezuela los registros oficiales reportan significativas cifras de fallecidos y contagiados”.

Señaló de seguidas que “dando cumplimiento a los requisitos y protocolos de seguridad, el Colegio de Ingenieros de Venezuela se vio en la necesidad de restringir sus actividades, pero sin dejar de atender los requerimientos y necesidades de los agremiados. En esta fecha tan especial, la Junta Directiva Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela hace llegar a todos sus afiliados, un caluroso mensaje de felicitación y los exhorta a continuar sin desmayo la lucha permanente para enfrentar los diferentes retos que se nos presentan en el ejercicio de nuestra profesión”.

El Ing. Betancourt destacó el trabajo en Caracas de 25 Ingenieros de sistemas, mecánicos y electrónicos y Arquitectos, quienes conjuntamente con un equipo médico se unieron para iniciar la construcción de un respirador artificial que permita facilitar los procesos clínicos y aumentar la protección a la salud ante esta pandemia. “Con esto se pone de manifiesto el interés de nuestros profesionales en unir esfuerzos para combatir el flagelo”, dijo.

Para esta fecha está prevista una ofrenda floral ante el busto del Libertador Simón Bolívar en la sede del CIV a las 11 de la mañana por la Junta Directiva Nacional, y por la tarde, a partir de las 4,vía on line, se hará el anuncio sobre los aportes del Colegio de Ingenieros de Venezuela a la implementación del BIM en nuestro país, que consiste en los proyectos de método Building Information Modeling que conjuntamente se adelantan con la empresa Datalaing C.A. que preside el Ing. Leonardo Mata. Posteriormente, también vía on line, se llevará a cabo el acto de egresados del Diplomado CIV a la Implementación del BIM en Venezuela y luego se iniciará el ciclo de charlas también sobre este sistema.

