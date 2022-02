Colombia: accesos de Internet móvil 4G se acercan al 80% en 2021

El tráfico de Internet móvil aumentó de manera sostenida luego del tercer trimestre de 2020 y superó los 50.000 Terabytes trimestrales en 2021.

BUENOS AIRES, 5gamericas.- Long Term Evolution (LTE) es desde 2018 la tecnología de banda ancha móvil dominante en Colombia y al primer trimestre de 2021 (1T21) alcanzó su participación más alta en el mercado, con el 77% de los accesos de Internet móvil, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

Para el 2T21, el Ministerio reportó casi 32,9 millones de accesos de Internet móvil considerando todas las tecnologías y modalidad de contratación (por suscripción o por demanda). De esa cantidad, el 77% (25,1 millones) corresponde a accesos LTE o “4G”; el 20% a 3G (6,7 millones) y un 3% a accesos 2G (poco más de 1 millón).

Por la pandemia de COVID-19, las cifras de accesos de Internet móvil se contrajeron en Colombia durante el primer semestre de 2020 y se recuperaron a partir del tercer trimestre del mismo año. De acuerdo con las cifras del MinTIC, en el 2T20 había 29,4 millones de accesos de Internet móvil. La cifra de 32,9 millones de accesos de Internet móvil del 1T21 representa un incremento de 12% con respecto al 2T20.

En general, los accesos de Internet móvil 4G continuaron incrementándose luego del 2T20, pero los de 3G y 2G siguen contrayéndose. La consolidación de LTE como la tecnología de banda ancha móvil predominante se ha reflejado en una mayor cantidad de tráfico de Internet móvil, con aproximadamente 57.632 Terabytes trimestrales al 1T21, casi 50% más que la cifra del 1T20.

Accesos de telefonía móvil

Las estadísticas reportadas por el MinTIC distinguen entre accesos de telefonía móvil en agregado y los de Internet móvil en específico. Los accesos de telefonía móvil en el 2T20 se ubicaron en 64,9 millones en agregado y para el 1T21 llegaron a 69,4 millones, un incremento de casi 7%.

En: Tecnología