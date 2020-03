Colombia pondrá en cuarentena viajeros que lleguen desde España, Italia, Francia y China. El Gobierno colombiano anunció este miércoles 11-M que pondrá en «aislamiento preventivo» a los viajeros que lleguen al país procedentes de España, Italia, Francia y China para evitar la propagación del coronavirus.

El anuncio lo hizo el presidente Iván Duque, quien señaló en su cuenta de Twitter que «dadas las implicaciones de cuarentena por parte de China, Italia, España y Francia, el Gobierno nacional adopta el aislamiento preventivo de personas provenientes de dichos países para proteger la salud colectiva».

Hasta el momento Colombia ha registrado tres casos de coronavirus, todos en ciudadanos que estuvieron en algunos de esos cuatro países.

Duque no dio detalles de cómo se aplicará esa cuarentena, pero dijo en otro mensaje que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dará hoy una rueda de prensa en el Instituto Nacional de Salud para explicar los alcances de la medida.

El primer caso de coronavirus en Colombia fue confirmado el pasado viernes en una joven de 19 años que llegó a Bogotá el 26 de febrero procedente de Milán (Italia) y está en su residencia en la capital del país.

Los otros dos casos fueron confirmados este lunes y son viajeros que llegaron de España recientemente.

Se trata de un hombre de 34 años que está ingresado en un hospital de Buga, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), y una mujer de 50 que dio positivo en Medellín, capital del departamento de Antioquia (noroeste).

De los cuatro países cuyos viajeros serán aislados de manera preventiva, el más afectado es España que tiene 42 frecuencias semanales directas de Iberia, Air Europa y Avianca que conectan a Madrid y Barcelona con Bogotá, Medellín y Cali.

Air France tiene un vuelo diario de París a Bogotá, mientras que Italia y China no cuentan con vuelos directos a Colombia.

En : Última Hora