Comenzamos el 2020 con la

OLIMPÍADA RECREATIVA DE MATEMÁTICA

Para alumnos de 3º a 6º grado

Y la Olimpiada Infantil para 1º y 2º grado

Vencer el miedo, convertir las matemáticas en un reto y lograr que nuestros niños y niñas

utilicen al máximo sus capacidades de comprensión, síntesis y juicio crítico, han sido los

objetivos que durante casi tres décadas ha tenido la Olimpíada Recreativa de Matemática

(ORM), que en su edición 28 busca que sean muchos más quienes se sumen a esta

actividad, en la cual pueden participar a través de sus escuelas y colegios, y pueden

inscribirse hasta el 30 de enero de este año, por la web https://ormve.org.

La edición N* 27 significó un reto para llegar a feliz término y lo logramos, con 16.714

participantes, 2.097 clasificados a la prueba regional, 101 clasificados a la final y 41

ganadores nacionales, en 2019.

Con gran orgullo decimos logramos vencer las trabas y continuamos construyendo el

futuro de nuestros niños y formando los venezolanos que este país necesita.

Invitamos a maestros, coordinadores y directores de todos los planteles educativos del

país, así como a padres y representantes a sumarse a la 28º Edición de la Olimpíada

Recreativa de Matemática, para que entre todos impulsemos la educación que Venezuela se merece.

