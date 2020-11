“COMENZAR DE CERO” LA NUEVA PROPUESTA MUSICAL DE GIGI BORRELLI

El cantautor apuesta a su carrera como solista con un disco pop de talla internacional

El cantautor ítalo-venezolano Gigi Borrelli estrena “Comenzar de cero”, primer sencillo promocional perteneciente a su primer disco solista con el que apunta al mercado latinoamericano. El tema, compuesto por Borrelli, cuenta con la co-producción de Carlos Julio Vílchez y Cataldo Piarulli. La mezcla y el master estuvo a cargo del experimentado y laureado ingeniero multiplatino Brian Reeves (L.A – California).

– “Esta canción lleva un mensaje esperanzador ante las adversidades. Describe una relación de pareja que pasa por un momento de debilidad, donde uno decide decir adiós. Resalto la sensación de que, por más duro que pueda parecer, siempre puedes «Comenzar de cero» y avanzar”, afirma el artista sobre su primer sencillo.

Con la experiencia de componer para otros artistas y una impecable trayectoria dentro de la escena del rock nacional, donde destacan 5 álbumes de estudio, 1 álbum en vivo, 2 EP y 3 sencillos, junto a las bandas Status, Manta y Los Alteregos, Gigi irrumpe a nivel internacional en una faceta más pop y una propuesta más personal.

El disco, aún sin nombre revelado, está conformado por ocho temas y un “bonus track”, todos compuestos por el artista, donde “Comenzar de cero” y su adaptación al italiano “Ricominciare da zero” son el abreboca de esta nueva etapa, que también cuentan con su videoclip, dirigido por el reconocido director venezolano Alex Galán.

– “Este disco representa el cierre de ciclos del pasado y la apertura a todo lo nuevo, desde los procesos creativos, formas de crear y concebir la música, la visión y dirección del proyecto hasta el sentido de responsabilidad. Aquí todo el peso caerá sobre mis hombros, pero es una presión muy particular, ya que viene acompañada de esa adrenalina que motiva”, comenta el cantautor sobre esta primera producción y su desempeño como solista.

Las expectativas son altas y las presentaciones no se harán esperar, ya que Gigi cuenta con fecha para su debut oficial en el “House of Blues” de Orlando junto a Melendi, en un show para 2.500 personas. Presentación que se estima sea a mediados del mes de abril de 2021.

