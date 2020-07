Este es un batido delicioso alto en fibra y proteínas. Le dará toda la energía para empezar el día o recuperar la energía después del ejercicio.

Ingredientes

1 taza de leche descremada o de soya baja en grasa

½ taza de fresas

½ banano

1 scoop de proteína (Recomendado: sabor vainilla ó fresa)

Hielo al gusto

Preparación

Coloque todos los ingredientes en la licuadora y licue hasta que el hielo se deshaga.

Sirva inmediatamente.