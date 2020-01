Comenzó jornada especial de fumigación en escuelas de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante

En coordinación con la Secretaria de Salud del estado Zulia y el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo inició una jornada integral de fumigación en los planteles de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

El intendente tributario del municipio, Jean Carlos Martínez, informó que la jornada, iniciada este martes 28 de enero, se extenderá durante 5 días, acción que forma parte del plan La Escuela Renace.

Martínez estuvo presente en la fumigación de la Escuela Básica Estatal El Rosario. También la jornada se cumplió en la UEE Octavio Portillo, la EBN Cuatricentenario y la UEE Doña Graciela Rincón Calcaño, entre otras instituciones pertenecientes al eje número 1 de la parroquia.

En los días siguientes se completarán las fumigaciones en las instituciones de los otros 4 ejes de la parroquia, “acción determinante que nos permite acabar con la fase aérea de los mosquitos y otras plagas”, destacó Martínez.

El intendente aprovechó la oportunidad para recalcar la importancia de prevenir enfermedades eliminando los criaderos de mosquitos. “La conciencia y la prevención es necesaria para tener ambientes sanos para nuestros jóvenes y para todas las familias”, sentenció.

