Comenzó la asignación del bono Pueblo Movilizado, Fechas y Monto a cobrar.

Este miércoles comenzó la entrega del bono Pueblo Movilizado a través de la Plataforma Patria. de acuerdo con la cuenta en Twitter Bonos Social, el monto del bono es de 72 bolívares y la entrega se realizará entre los días 25 al 31 de enero de 2023.

¿Cómo se entregará ?

La entrega del bono se realizará de manera directa y gradual y los beneficiados recibirán el siguiente mensaje de notificación: «Sigamos en movilización permanentemente, en contra de las sanciones criminales, el bloqueo y la persecución. ¡Nuestro destino es la victoria!».

Cabe recordar que los beneficiarios recibirán un mensaje de texto a través del número corto 3532, así como por la aplicación veMonedero.

La entrega se realizará de manera directa y gradual, y forma parte de las políticas implementadas por el Gobierno nacional, liderado por el presidente Nicolás Maduro.