Comenzó la entrega del Bono NAVIDADES FELICES

CARACAS.- El Gobierno nacional inició la entrega de una nueva bonificación a través del Carnet de la Patria.

Según se informó en la cuenta de twitter @carnetdelpueblo, este bono, denominado Navidades Felices, comenzó a ser depositado en la plataforma Patria este 9 de diciembre y su cancelación se extenderá hasta el 19 del mismo mes.

¡Bono Navidades Felices! 🎅⛄ Inicia la entrega del Bono Navidades Felices enviado por nuestro Presidente @NicolasMaduro

a través de la Plataforma Patria. La entrega tendrá lugar desde el 9 al 18 de diciembre de 2019#VenezuelaVictoriosa pic.twitter.com/TagKvLWPbj — Carnet de la Patria (@carnetdelpueblo) December 9, 2019

