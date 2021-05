Comenzó la producción de la Vacuna SPUTNIK V en Argentina

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, el fondo soberano de inversión de la Federación Rusa) y la empresa farmacéutica Laboratorios Richmond SACIF, anuncian la producción del primer lote de la vacuna rusa contra el coronavirus «Sputnik V» en Argentina.

Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la vacuna «Sputnik V». RDIF y sus socios han realizado una transferencia de tecnología para Laboratorios Richmond; el primer lote producido será entregado al Centro NITsEM N. F. Gamaleya para el control de calidad del medicamento. Está previsto que la producción a gran escala de «Sputnik V» en Argentina comience en junio.

Argentina fue el primer país latinoamericano en registrar oficialmente «Sputnik V» en su territorio. El registro se llevó a cabo a través de una autorización de uso de emergencia (emergency use authorization). La vacunación con el fármaco ruso comenzó en Argentina el 29 de diciembre de 2020.

La vacuna producida en Argentina, podrá luego se exportada a otros países de América Central y América Latina.

Actualmente, «Sputnik V» está registrada en 60 países, con una población total de 3 mil millones de personas. La efectividad de la vacuna fue del 97,6%, según el resultado del análisis de datos sobre la incidencia del coronavirus entre los rusos vacunados con ambos componentes del fármaco. en el período comprendido entre el 5 de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021.

La vacuna se basa en una plataforma probada y bien estudiada de vectores adenovirales humanos y utiliza dos vectores diferentes para dos administraciones durante la vacunación, lo que proporciona una inmunidad más duradera que las vacunas que utilizan el mismo mecanismo de administración para ambas inoculaciones.

Kirill Dmitriev, director ejecutivo (CEO) del Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF):

“Argentina fue la primera en América Latina en aprobar el uso de la vacuna «Sputnik V» y comenzó a vacunar a la población con el fármaco ruso. Hoy nos complace anunciar que Argentina también se ha convertido en el primer estado de la región en iniciar la producción de «Sputnik V» gracias a la asociación entre RDIF y Laboratorios Richmond. «Sputnik V» está aprobada en más de 10 países de América Latina y Centroamérica, y la producción en Argentina permitirá realizar las entregas a nuestros otros socios».

Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond, ha declarado:

“Laboratorios Richmond se enorgullece del apoyo de RDIF y del hecho de que la Fundación recurra a nuestra base científica y tecnológica para producir la vacuna «Sputnik V» en Argentina. Nuestra empresa hará todo lo posible para garantizar que la vacuna esté disponible lo antes posible para Argentina y para toda la región de América Latina”.

La vacuna «Sputnik V» presenta una serie de ventajas clave:

La vacuna «Sputnik V» se basa en una plataforma probada y bien estudiada de vectores adenovirales humanos que causan el resfriado común y al que la humanidad se ha enfrentado durante milenios.

La vacuna «Sputnik V» utiliza dos vectores diferentes para dos inyecciones durante el proceso de vacunación, lo que crea una inmunidad más sólida en comparación con las vacunas que utilizan un mismo mecanismo de administración para ambas inyecciones.

La seguridad, eficacia y ausencia de efectos adversos a largo plazo de las vacunas adenovirales, han sido demostradas en más de 250 estudios clínicos llevados a cabo a lo largo de dos décadas.

«Sputnik V» no provoca alergias graves.

La temperatura de conservación de «Sputnik V» en un intervalo de +2+8 grados Celsius, permite almacenarla en un refrigerador convencional sin necesidad de invertir en una infraestructura adicional de la cadena de frío.

«Sputnik V» tiene un costo de menos de 10 dólares por inyección, lo que la hace asequible para todo el mundo.

