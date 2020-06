Comer manzanas ayuda a prevenir el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

Esta fruta también mejora el sistema inmunológico, previene el estreñimiento y reduce el colesterol malo

El consumo de manzana aporta al organismo unos compuestos llamados flavonoides que ayudan a prevenir diversos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Estos nutrientes vegetales contribuyen a reducir la inflamación y también actúan como potentes antioxidantes retrasando el envejecimiento celular.

Según un estudio de la Universidad Edith Cowan en Australia, publicado en la prestigiosa revista Nature, las personas que consumen más alimentos ricos en flavonoides (500 miligramos al día) tienen menos probabilidades de morir de cáncer y enfermedades cardiovasculares, que aquellos que no los ingieren. El informe señala que los efectos protectores se resaltan más entre las personas que fuman o consumen elevadas cantidades de alcohol.

Néctar de manzana rico en vitamina C

Otros estudios del Instituto Mario Negri de Milán (Italia) y del investigador en oncología, Kanematsu Sugiura, determinaron que el consumo de manzana reduce significativamente el riesgo de padecer de 6 tipos de cáncer: de mama (18%), de ovarios (15%), de esófago (25%), bucal (21%), de colon y de pulmón (20%).

Asimismo, la manzana es rica en vitamina C, que mejora el sistema inmunológico, previene el estreñimiento, y reduce el colesterol malo.

Como una manera de acerca todos estos beneficios a los consumidores venezolanos, Industrias Maros C.A, a través de su marca Natulac®, se encarga de la elaboración y comercialización del néctar de esta fruta, que contiene la pulpa y que está libre de colorantes y aditivos.

El consumo de este néctar contribuye a que se incorporen al organismo las vitaminas necesarias para fortalecer el sistema inmunológico.

El néctar se puede conseguir en distintas presentaciones prácticas y asépticas que conservan de forma adecuada la frescura y el sabor de las frutas, así como su valor nutritivo. Entre ellas están: Colados 113 g (Compotas), Tetra Classic de 150 cm3 (con forma de tetraedro), Tetra Prisma de 250 cm3, que son ideales para los niños, y Tetra Brik de un litro. También existen envases de aluminio de 340 cm3 y botellas moldeadas de vidrio de 250 cm3 y un litro.

El néctar de manzana es elaborado bajo estrictas normativas de calidad que garantizan la asepsia y la higiene, para brindar a los consumidores venezolanos un producto de excelente calidad que favorece el bienestar y la salud.

