A falta de compradores! Comerciantes bajan los precios en Maracaibo

Precios de alimentos en Maracaibo bajaron 15%

en las tres últimas quincenas

Maracaibo.- La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) publicó los resultados del monitoreo de precios de alimentos que realiza cada quince días en 46 establecimientos en Maracaibo, para evaluar su accesibilidad y disponibilidad.

Por tercera quincena consecutiva se ha registrado una disminución de precios en la mayoría de los alimentos monitoreados por Codhez. En el segundo monitoreo hecho en febrero, cortes de pollo como los muslos y las alitas, presentaron una disminución en su costo de -28% y -21%, respectivamente.

Los precios de caraotas, arvejas, lentejas y frijoles tuvieron un retroceso de -9%. También, bajó el costo de la cebolla (-8%) y el tomate (-5%).

La tendencia a la baja también afectó a las diversas presentaciones del cartón de huevos (cartón de 12, cartón de 15 y cartón de 30) y su venta por unidad, que al igual que el arroz, la harina precocida de maíz y la margarina, marcaron un descenso en su valor que osciló entre -6% y -1%.

En lo que va de año solo se registró un alza de precios generalizada durante los primeros quince días de 2020. Desde entonces, en las siguientes quincenas, escasos productos siguieron incrementando su costo. En este segundo monitoreo de febrero, la yuca tuvo un aumento de 13% en comparación con la primera quincena del mes, mientras que el queso blanco semiduro se encareció 12%.

Desde la segunda quincena de enero hasta la fecha, los costos de 17 alimentos han decrecido 15% en promedio. En este tiempo, los alimentos que más han reducido su precio son: los muslos de pollo (-34%), el cartón de 12 huevos (-31%), los frijoles (-28%), el corte de segunda de res (-22%) y el pollo entero (-21%). Entre tanto, los que más han aumentado son el tomate (+135%) y la yuca (+59%), seguidos del aceite vegetal (+17%).

En este monitoreo también se evaluó el precio del plátano, que se ubica, en promedio, en Bs. 11.861,29 por unidad. Entre tanto, el costo por kilogramo se promedia en Bs. 40.743,75 (lo cual representaría 4 plátanos aproximadamente), equivalente a un 16% del salario mínimo vigente.

Canasta alimentaria Codhez se ubicó en Bs. 3.078.083,68 (USD 41,22) en la segunda quincena de febrero

La seguridad alimentaria, definida por la FAO como el estado en que las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, tanto en cantidad como en calidad, continúa siendo uno de los temas más preocupantes para los marabinos, por la imposibilidad de costear los rubros requeridos para satisfacer sus necesidades.

Esto se ve reflejado en la diferencia que existe entre el salario mínimo (Bs. 250.000,00) y el costo total del conjunto de 21 alimentos básicos de la dieta marabina, cuyo monto global representó durante la segunda quincena de febrero un total de 3.087.083,68 bolívares, lo que equivale a 41,22 dólares de los Estados Unidos de América (calculados a una tasa promedio de Bs. 74.892,86 por USD).

Codhez elaboró el cálculo con base al costo promedio de los siguientes alimentos por kilo: cortes de primera y de segunda de carne de res, costilla, pollo entero, pechuga con hueso, muslos de pollo, alitas, caraotas, arvejas, lentejas, frijoles, huevos (cartón de 30), cebolla, tomate, yuca, queso blanco semiduro, harina precocida de maíz, pasta, arroz blanco de mesa, margarina (500 gramos) y aceite vegetal (1 litro).

La organización de derechos humanos reitera que es obligación del Estado venezolano garantizar el derecho a un salario suficiente que permita a los trabajadores vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales (artículo 91 de la Constitución).

Precio en efectivo Febrero I Febrero II Variación de precio vs salario % salario Corte de primera Bs. 223.852,08 Bs. 222.227,08 -1% 1,125 88,89% Corte de segunda Bs. 195.423,33 Bs. 193.465,79 -1% 1,292 77,39% Costilla Bs. 109.410,00 Bs. 107.788,64 -1% 2,319 43,12% Pollo entero Bs. 135.923,09 Bs. 129.100,00 -5% 1,936 51,64% Pechuga con hueso Bs. 221.250,00 Bs. 258.700,00 17% 0,966 103,48% Muslos de pollo Bs. 233.859,67 Bs. 167.730,00 -28% 1,490 67,09% Alitas Bs. 175.000,00 Bs. 137.500,00 -21% 1,818 55,00% Caraotas Bs. 175.401,10 Bs. 161.234,18 -8% 1,551 64,49% Arvejas Bs. 176.466,04 Bs. 160.529,97 -9% 1,557 64,21% Lentejas Bs. 166.357,43 Bs. 160.362,13 -4% 1,559 64,14% Frijoles Bs. 176.559,33 Bs. 152.816,77 -13% 1,636 61,13% Huevos (Unidad) Bs. 11.000,00 Bs. 10.500,00 -5% 23,810 4,20% Huevos (Cartón de 12) Bs. 106.500,00 Bs. 99.750,00 -6% 2,506 39,90% Huevos (Cartón de 15) Bs. 142.109,23 Bs. 142.130,32 0% 1,759 56,85% Huevos (Cartón de 30) Bs. 268.505,20 Bs. 263.919,52 -2% 0,947 105,57% Cebolla Bs. 54.611,52 Bs. 50.388,60 -8% 4,961 20,16% Tomate Bs. 157.291,27 Bs. 149.037,50 -5% 1,677 59,62% Yuca Bs. 26.180,91 Bs. 29.581,29 13% 8,451 11,83% Queso Blanco Semiduro Bs. 309.899,56 Bs. 347.806,94 12% 0,719 139,12% Harina precocida de maiz Bs. 81.135,48 Bs. 80.098,15 -1% 3,121 32,04% Pasta Bs. 134.180,61 Bs. 116.552,38 -13% 2,145 46,62% Arroz blanco de mesa Bs. 75.772,49 Bs. 71.515,61 -6% 3,496 28,61% Margarina (500 gr) Bs. 188.451,94 Bs. 185.761,81 -1% 1,346 74,30% Aceite vegetal (1 l) Bs. 188.511,66 Bs. 194.110,89 3% 1,288 77,64%

Precio en efectivo Febrero II vs salario % salario Plátano* (unidad) 11.861,29 21,534 5% Plátano (kg) 40.743,75 6,136 16% Plátano (paquete de 5) 69.500,00 3,597 28% Plátano (paquete de 10) 110.568,92 2,261 44%

*El plátano es un nuevo rubro analizado a partir de esta fecha, por tanto, no hay datos para establecer la variación de precios.

A falta de compradores! Comerciantes bajan los precios en Maracaibo was last modified: by

En : Economía