En una reunión donde se evaluaron las medidas de control en los mercados a cielo abierto, los comerciantes de Las Pulgas acordaron con la municipalidad el cumplimiento de los días de parada, para prevenir la propagación del COVID-19.

Este acuerdo se estableció en una mesa de trabajo realizada este lunes 13 de abril en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, entre las autoridades municipales y los comerciantes quienes participaron activamente para proponer ideas que permitan el mejor desarrollo de la vida comercial en Las Pulgas.

El director ejecutivo de la Alcaldía y de Seguridad Ciudadana, César Garrido, resaltó la importancia de mantener la actividad económica de este mercado que agrupa a más de 10 mil comerciantes.

«El enemigo común es el COVID-19 y el mercado puede convertirse en una amenaza latente para la población, si llegara a detectarse un caso positivo, pero queremos enfrentar esto con una estrategia efectiva y organizada, evaluando los diversos escenarios, a fin de considerar la posibilidad de ir flexibilizando progresivamente las medidas”, sostuvo Garrido.

Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Jessy Gascón, precisó la necesidad de una línea de trabajo que con disciplina y capacidad permita acatar los tres días acordados de comercio: martes, jueves y sábado de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, quedando en agenda una nueva reunión al final de esta semana, para revisar los avances e ideas que serán elevadas al Estado Mayor Regional.

En el mercado Las Pulgas se mantiene la presencia de las fuerzas de seguridad local y nacional, para garantizar el cumplimiento de los protocolos de higiene como el uso de tapabocas, evitar las aglomeraciones y mantener el aseo de las áreas, con énfasis en los días fijados hasta el momento.

Comerciantes del mercado Las Pulgas acuerdan cumplir con los días de parada was last modified: by

En : Noticias Nacionales