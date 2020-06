Hamburguesa de plátano

En este plato de comida rápida, reemplazamos el tradicional pan dela hamburguesa por los deliciosos patacones, esas crujientes rodajas fritas de plátano verde que en otros países se conocen como tostones. La mejor manera para acompañarlas es preparando una mezcla de mayonesa, salsa de tomate y limón, que en nuestro país denominamos salsa rosada.

Ingredientes

2 plátanos verdes

Carne molida

1 tomate verde en rodajas

4 rodajas de queso de preferencia

3 cucharadas de mayonesa

3 cucharadas de kétchup

Gotas de limón

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Adoba la carne molida con las especias de preferencia y armar cuatro porciones para hamburguesa.

Pásalas a una parrilla o sartén caliente hasta que estén al término deseado.

Cúbrelas con las rodajas de queso para que se derritan con el calor de la carne recién hecha.

Para hacer los patacones, pela los plátanos, córtalos en tres partes y ponlos a freír en aceite caliente hasta que adquieran un tono más fuerte.

Cuando estén más o menos cocidos, retíralos del sartén y aplánalos a un cuarto de pulgada de grueso con la ayuda de un plato o un rodillo.

Fríelos una segunda vez en aceite hasta que queden tostaditos y aún suavecitos de adentro. Retíralos del fuego y deja que se escurran en toallas de papel. Agrégales sal.

En un plato, acomoda primero un patacón, luego una rodaja de tomate verde, la carne con el queso y termina con otro patacón.

Acompaña con la típica salsa rosada, que se prepara combinando la mayonesa, el kétchup y unas gotas de limón al gusto.

