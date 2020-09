QUESADILLAS DE ESPINACAS

Además de ser deliciosa, la tradicional Quesadilla puede variar según tu gusto y estilo. En esta ocasión el queso crema y la espinaca serán los protagonistas.

La cantidad de ingredientes alcanza para preparar 8 deliciosas quesadillas.

200 gramos de espinacas, sin tallos y limpias

50 gramos de queso crema

120 gramos de queso mozzarella

60 gramos de quesillo

1 cucharadita de orégano

½ cucharadita de eneldo

Pimienta a gusto

Tortillas de trigo para quesadillas. (Las puede encontrar en cualquier supermercado)

Procedimiento de preparación:

Paso 1: Para iniciar debe colocar las hojas de espinacas en un recipiente grande, agregue un poco agua hirviendo y taparlas. Dejélas reposar por 1 minuto, posteriormente lávelas con agua fría, y exprimir muy bien para quitarles el exceso de líquido.

Paso 2: Revuelva las espinacas junto al queso crema, mozzarella y quesillo, hasta tener una pasta. Agregue el orégano, eneldo y pimienta a gusto.

Paso 3: Cuando ya tiene la mezcla preparada, colóquela a un lado de las tortillas, luego dóblelas por la mitad.

Paso 4: En un sartén grande y caliente, cocine las quesadillas por ambos lados; hasta que estén doradas y el relleno derretido. Posteriormente parta cada quesadilla por la mitad y sírvalas inmediatamente.

Paso 5: Las puede servir como aperitivo, acompañadas de alguna salsa de tomate o aguacate, o con una rica ensalada fresca.

