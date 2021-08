Comienza en pago del Bono Máxima Eficiencia

Inicia la entrega del Bono “Máxima Eficiencia” a trabajadores jubilados del sector servicios de la administración pública, el Canal Patria Digital, a través de Telegram, indicó que el monto otorgado de la ayuda social es de Bs. 11.370.000 y será adjudicado por el Sistema del Carnet de la Patria.

Cabe destacar que recientemente, entregaron el Bono “Máxima Eficiencia”, correspondiente al mes de agosto de 2021, a trabajadores del sector servicios de la administración pública (personal activo).

El monto correspondiente es de Bs. 15.340.000 y será entregado a través del Carnet de la Patria.

Asimismo, informaron que estarán entregando los bonos “especiales para los trabajadores de la administración pública” correspondiente a este mes de agosto que son:

Bono Protectores de la Salud

Bono Máxima Eficiencia

Bono Simón Rodríguez

Bono Negro Primero

