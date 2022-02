Comienzan a pagar el Bono Dr. José Gregorio Hernández Febrero 2022, Monto a cobrar

Este miércoles inició la entrega del bono “Dr. José Gregorio Hernández”, a través de la plataforma Patria, según informaron las cuentas oficiales a través de la red social Twitter.

El monto de este nuevo bono es de Bs. 13.80, lo que equivale 3 dólares, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este beneficio social está dirigido a usuarios de la plataforma con alguna discapacidad.

Pasos para aceptar un bono #veMONEDERO :

1- Ir a la barra de Menú.

2- Luego presionar el botón de aceptar para que se acredite en el Monedero Patria.

3- Luego ir al menú de opciones para transferir o realizar recarga incluyendo hacer el intercambio con la criptomoneda Petro o viceversa.

En: Trámites