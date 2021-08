Comienzan a pagar los pago de los bonos Hogares de la Patria, Dr. José Gregorio Hernández, Parto Humanizado y Lactancia Materna de Agosto 2021. A través del canal Patria Digital en Telegram se informó del pago de los bonos Hogares de la Patria, Dr. José Gregorio Hernández, Parto Humanizado y Lactancia Materna.

El monto de Hogares de la Patria depende de la cantidad de integrantes de la familia, según la actualización de los montos el pasado julio:

1 integrante 2.800.000 bolívares

2 integrantes 3.500.000 bolívares

3 integrantes 5.250.000 bolívares

4 integrantes 7.000.000 bolívares

5 integrantes 8.750.000 bolívares

6 o más integrantes 10.500.000

Mientras que el de los restantes es de 5.250.000 bolívares cada uno, que equivalen a 1,30 dólares al cambio del día en el mercado paralelo.

Detalló que la entrega se realizará de manera directa y gradual vía mensaje de texto, por medio del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Sin embargo, no se informó sobre la fecha tope de entrega de esta ayuda social.

También Amor Mayor

Inició igualmente este lunes la entrega del bono Gran Misión Amor Mayor correspondiente a agosto a través la Plataforma Patria, según se informó también en el canal Patria Digital en Telegram.

El monto del subsidio es de 7.000.000 bolívares, equivalentes a 1,74 dólares al cambio del día en el mercado paralelo.

La administración de Nicolás Maduro aprobó la entrega de 19 mil 603 nuevas pensiones en Amor Mayor este mes de agosto a través de la Plataforma Patria.

