Comienzan segunda fase de recuperación de La Vereda del Lago

El sonidos de los martillos demoledores y la cinta que indica precaución volvieron al parque Vereda del Lago, con los inicios de los trabajos de la segunda fase de recuperación de este importante espacio de la ciudad.

Los trabajos iniciaron con la remoción de los 700 metros del resto de la corroída, destruida y vieja baranda costera, para instalar la nueva que se asemeja a las pilas del Puente sobre el Lago, además de los 4 mil metros cuadrados de caminería que serán recuperados de esta zona del parque, se busca avanzar en el tema de iluminación en todo el espacio lacustre y el cambio de las lámparas de las 52 torres.

Así lo detalló el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, durante la inspección de la semana de inicio de las obras, donde además dijo que se invierten dos mil 500 Petros, recursos propios de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, los cuales fueron recaudados a través del Sedemat.

También se suman a estos trabajos de recuperación las áreas internas, en conjunto con el sector privado. «Hicimos esfuerzos para recuperar el Go-Kart y antes de carnaval vamos a abrir el parque de agua Aventura Extrema. Hay un inversionista que quiere activar las canchas de fútbol con grama artificial y unas canchas de voleibol de playa y varios que quieren colocar recursos para abrir restaurantes en el parque… esto es un trabajo mixto con la empresa privada».

Además de las labores de infraestructura, también se recuperará el ornato y el paisajismo de este emblemático parque, donde convergen los maracaiberos a recrearse, hacer deporte y distraerse del día a día de la ciudad.

Para las labores se utilizan una retro excavadora, tres martillos demoledores, tres camiones volteos, además de 15 obreros para demolición, 5 electricistas, un topógrafo, un ingeniero residente y el maestro de obras.

NOTA DE PRENSA: ALCADÍA DE MARACAIBO

