Comienza el pago de los bonos 100% Escolaridad y Hogares de la Patria Febrero 2022

De acuerdo a la información los montos a otorgar a los beneficiarios dependerán del programa de ayuda social. En el caso del bono 100% Escolaridad el monto por esta asignación será de 9,20 bolívares.

También se cancelará el bono de la Gran Misión Hogares de la Patria. Los montos en bolívares correspondientes a cada grupo familiar son los siguientes:

1 integrante: 7,36.

2 integrantes: 9,20.

3 integrantes: 13,80.

4 integrantes: 18,40.

5 integrantes: 23,00.

6 o más integrantes: 27,60

En: Trámites