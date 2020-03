¿Cómo activar el Modo Oscuro en WhatsApp?

Antes de comenzar, si ya tienes la app, que es lo más probable, debes actualizarla para poder ver la nueva función. Sino la tienes, ¿Qué estas esperando para descargar Whatsapp?, está disponible para casi cualquier plataforma de móviles hoy en día, salvo algunas versiones viejas que han quedado obsoletas.

WhatsApp ha anunciado oficialmente el lanzamiento del modo oscuro para los usuarios tanto de Android como de iOS. Esta función está diseñada para reducir la fatiga visual donde haya poca luz a la hora de utilizar la aplicación de mensajería.

Según el comunicado publicado en el blog de la compañía, propiedad de Facebook, los desarrolladores del modo oscuro investigaron y experimentaron con colores y otros elementos para mejorar la legibilidad de mensajes y asegurar la apropiada atención del usuario en función de la jerarquía de la información.

Otra ventaja de esta nueva opción es que, al reducirse el brillo de la pantalla, contribuye a ahorrar batería del dispositivo móvil.

Para activar el modo oscuro en sus dispositivos, los usuarios con Android 10 o iOS 13 lo deben habilitar en los ajustes del sistema del celular. Los usuarios con Android 9 y versiones anteriores pueden ir a WhatsApp y tocar Ajustes > Chats > Tema > seleccionar ‘Oscuro’.

Acerca de Whatapp.

WhatsApp Messenger (o simplemente WhatsApp) es una aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes, en la que se envían y reciben mensajes mediante Internet, así como también los usuarios de la libreta de contacto pueden crear grupos, enviarse mutuamente imágenes, documentos, ubicaciones, contactos, vídeos y grabaciones de audio, realizar llamadas y videollamadas, entre otras funciones.Ademas de todas estas funciones anteriores ,con el paso del tiempo se ha ido actualizando la aplicacion y actualmente se puede subir fotos para que todos los contactos que tengas agregados pueden verlo aunque estas fotos solo sean visibles durante 24 horas. 2​ WhatsApp se integra automáticamente a tu libreta de contactos, lo que lo diferencia de otras aplicaciones ya que no es necesario ingresar alguna contraseña o PIN para acceder al servicio.

¿Cómo activar el Modo Oscuro en WhatsApp? was last modified: by

En : Móviles