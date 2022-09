¿Cómo afecta el gluten a nuestro cuerpo?

Se ha escuchado hablar del gluten, sobre si lo contienen algunos alimentos, así como de dietas libres de éste; seguramente también te han dicho como lo que lo contiene hace daño y que no deberíamos consumirlo. Termina con los mitos e infórmate acerca de qué es y cómo afecta a tu cuerpo.

El gluten es un compuesto de las proteínasglutenina y gliadina (de trigo), secalina (en el centeno) y hordeína (en la cebada), que son proteínas conocidas como las prolaminas. Proporciona una elasticidad y capacidad parecida a la goma para mantener los productos de harina juntos y proporcionarles una textura masticable.

En realidad la cantidad de alimentos los cuales contiene el gluten es mayor a la que te imaginas. Si piensas en la eliminación del gluten en tu dieta consiste en no comer pan y productos horneados, te equivocas. Es a menudo utilizado en salsas, aromas, potenciadores del sabor, e incluso como un unificador o de relleno, en vitaminas y suplementos. Adaptación de una dieta libre de él requiere algo más de la eliminación de productos de trigo de su estilo de vida.

Algunos de los alimentos que contienen gluten son: harinas (trigo, centeno, avena, cebada), pan, bizcochos y variados productos de repostería, pastas (todo tipos de fideos), las bebidas malteadas y las destiladas o fermentadas, embutidos como el jamón, salchichas, mortadela, Quesos y lácteos, frutos secos, colorantes alimenticios y golosinas.

A pesar de sus grandes cualidades no todas las personas disfrutan de él, muchas desde su nacimiento padecen de una enfermedad celiaca conocida también como enteropatía por gluten y por lo tanto no pueden consumir alimentos que lo contengan, las cuales nacen sin las sustancias que el organismo necesita para digerir estos alimentos y su consumo puede provocar grandes lesiones en el intestino.

Estas personas para no privarse de ingerir cereales consumen derivados de maíz como arroz o frijol de soya.

También es importante saber que los productos fabricados con harina de gluten poseen un valor calórico muy parecido o incluso mayor de los alimentos que son elaborados con harina común. Por ello, deben ser empleados con cuidado en personas diabéticas y con problemas en los riñones, en lo cual aumentan laproducción de ácido úrico.

Si tú no tienes alergia al gluten no debes preocuparte, lo puedes consumir normalmente, pero si presentas alergia al trigo; sería conveniente que le preguntaras a tu doctor qué tan bueno sería que lo consumieras.

Isaac Navarro/Pasante