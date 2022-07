Como Ascender de Puesto en tu Oficina sin Traumas

Una buena transición de carreras finaliza con éxito cuando el candidato accede a una nueva posición en el mercado y se consolida en el puesto.

Planificar el comienzo en una nueva organización para tener éxito, no sólo al comienzo, sino para el futuro, intentar construir la credibilidad y profesionalidad dentro y fuera de la nueva organización, y generar confianza en las competencias que uno posee, es realmente importante.

La mayor satisfacción para los consultores de Lee Hecht Harrison es que el candidato llegue hasta este punto, lo que se consigue habiendo gestionado bien el proyecto de búsqueda. Es el momento en el que todos nos decimos “Felicidades, lo hemos conseguido”. El mensaje que nosotros queremos transmitir al candidato que ya está en esta situación es el siguiente: la búsqueda ha finalizado de momento, pero su carrera acaba de comenzar una vez más.

Dependiendo de cómo haya gestionado su búsqueda y de los recursos que haya utilizado, nunca debe olvidar comunicar a sus contactos su nueva posición y lo más fundamental, agradecer el apoyo y la ayuda que le han prestado en su proceso de transición, tanto contactos personales, como head hunters o empresas intermediarias. Usted será quien decida a quien quiere mantener en su red de contactos para ahora y para el futuro.

Es fundamental preparar esta transición y no olvide:

1.Implicarse en su nombramiento. Tome partido en su presentación.

2.Definir responsabilidades, expectativas y problemas. Defina con su jefe sus roles y responsabilidades e identifique con él sus retos.

3.Desarrollar una estrategia de entrada. Infórmese de todo lo relacionado con su nueva compañía, estructura, personas, valores, para empezar a desarrollar relaciones sólidas desde el principio.

Y por último el decálogo para hacer de la transición al nuevo puesto un éxito:

1.Contacte con otras empresas con las que ha estado negociando para otros procesos. Dígales dónde está ahora.

2.Agradezca a sus contactos ayuda recibida.

3.Organice una base de datos con esos contactos.

4.Mantenga relaciones con ellos de manera regular.

5.Aclare expectativas de su nuevo puesto y haga preguntas “inteligentes” donde quiera que vaya.

6.Implíquese en cómo se anunciará su nuevo puesto

7.Establezca planes para construir nuevas relaciones dentro de la nueva empresa y hágase “amigo” de secretarias, oficinistas, telefonistas, conserjes, personas en general. Su apoyo le será de gran utilidad al principio.

8.Cree una estrategia para analizar la disposición de la organización y del equipo sobre posibles cambios en la empresa.

9.Comience pronto a trabajar en su desarrollo profesional poniendo en marcha sus habilidades y competencias.

10.Disfrute de la nueva situación y aproveche la oportunidad que le ofrece esta nueva posición.

Y transcurrido más o menos un mes en el nuevo puesto, no olvide:

El estudio detallado del puesto de trabajo con todas sus implicaciones, así como el diagnóstico profesional y la adecuación tanto a la nueva posición como a la empresa.

Publicado por http://rrhhdigital.com