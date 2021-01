Cómo conseguir seguidores en Instagram: 8 trucos sencillos para el 2021

No es secreto para nadie la inmensa popularidad que tiene Instagram. Con más de 1000 millones de usuarios activos cada mes, la plataforma se ha convertido en la segunda red social por excelencia, solo por detrás de Facebook, y apunta a ser la primera en los años por venir.

Con este volumen de usuarios puede ser un reto hacer que tus publicaciones destaquen y de seguro te has estado preguntando cómo conseguir seguidores en Instagram para ganar audiencia. Afortunadamente, existen diferentes alternativas y servicios como lo que te ofrece Aumentosocial te ayudarán a dar a tu cuenta el impulso que necesitas.

1. Elige un tema popular para tu cuenta

De seguro has notado que las cuentas más exitosas de Instagram son cuentas que hablan de temas específicos. Esto está lejos de ser una coincidencia, pues las cuentas que enfocan sus publicaciones en temas particulares suelen atraer a un mayor número de seguidores que otras cuyas publicaciones pueden ser más diversas.

Elige un tema popular para tu cuenta y trabaja en base a esto. Piensa en el tipo de contenido que te gusta crear y trabaja en una estrategia para hacerlo de forma atractiva. Esto será aún más efectivo si eliges un tema que no solo sea interesante, sino que también apasione a tus seguidores.

2. Publica contenido de calidad

Sabemos que crear contenido puede ser un trabajo arduo, especialmente si hablamos de contenido de calidad para una cuenta que recién estamos empezando, pero si quieres hacer crecer tu cuenta es algo en lo que tienes que esforzarte. Al ofrecer contenido de calidad de forma consistente, no solo tendrás más oportunidad de atraer seguidores, sino que también los mantendrás atentos a cada una de tus publicaciones, lo que se verá reflejado en el engagement de tu cuenta.

Puedes invertir en equipo profesional o descargar aplicaciones que te ayuden a editar tus fotos y videos de forma atractiva.

3. Trabaja en tus pie de fotos

Si bien Instagram es una plataforma visual en la que las fotografías y videos reinan, esto no es razón para descuidar los textos que acompañan a tus publicaciones. Un buen pie de foto puede hacer la diferencia entre una publicación exitosa y una que apenas consiguió un par de likes.

Establece objetivos y trabaja en el tono de comunicación que quieres en tu cuenta para lograrlo. Quizás tu mensaje se transmita mejor en pie de fotos largos y reflexivos o quizás sea más efectivo hacer un comentario corto e irreverente. Piensa de forma creativa y verás cómo puedes escribir pies de fotos que cautiven, motiven e inspiren a tus seguidores.

4. No subestimes los emojis

Hace algunos años los emojis eran algo de adolescentes, pero ahora son una forma de comunicación en sí misma.

Incluirlos en tus publicaciones hará que tus textos sean más legibles y fáciles de entender para tus seguidores, pero es importante saber usarlos correctamente y entender bien su significado. Estos funcionan para reemplazar palabras e ideas y hacer que tus mensajes lleguen de forma más efectiva.

Pero, aunque es recomendable usarlos para darle algo de color a tus publicaciones, debes evitar excederte, ya que estos no deben ser la única forma de comunicación en tu cuenta.

5. Trabaja en la frecuencia de publicaciones

Al empezar en redes es común que tengamos problemas al determinar la frecuencia de publicaciones y caigamos en uno de estos dos errores: publicar demasiado o publicar muy poco.

Todo depende de tu público y el tamaño de tu cuenta, pero es importante determinar una frecuencia de publicaciones que te permita estar presente en el feed de tus seguidores sin abrumarlos, e ir ajustando esta frecuencia a medida que tu audiencia crece.

Lo ideal es empezar con una o dos publicaciones diarias, para luego ir aumentando de forma progresiva de la siguiente forma:

1 – 1.000 seguidores – 1 o 2 posts diarios

000 – 10.000 seguidores – 2 o 3 posts diarios

000 – 50.000 seguidores – 3 o 4 posts diarios

000 – 100.000 seguidores – 5 o 6 posts diarios

000 – 1 millón de seguidores – 8 o 10 posts diarios

6. Crea una estrategia de hashtags

Los hashtags son una de las herramientas más poderosas que ofrece la plataforma en términos de visibilidad para tus publicaciones, por lo que es vital usarlos correctamente si quieres aumentar tu audiencia.

No solo se trata de utilizar hashtags populares, sino de elegir hashtags que sean relevantes para tu cuenta y para el tipo de público que quieres atraer. Asimismo, si bien Instagram permite hasta 30 hashtags por posts, según diferentes estudios el número óptimo es de 3 a 5 hashtags.

7. Interactuar es la clave

Con cada actualización, el algoritmo de Instagram valora cada vez más la interacción de las publicaciones. Y no nos referimos únicamente a los likes y comentarios que recibes en tus publicaciones, sino también a la forma en la que respondes estas interacciones de tus seguidores. Ten en cuenta que no se trata solo de publicar y esperar que las personas te vean, es importante que tus seguidores sientan que estás atento a sus comentarios. Esto te ayudará a crear un vínculo más fuerte y duradero y será mucho más fácil hacer que los seguidores evolucionen hasta convertirse en clientes fieles.

Al final del día, la meta en Instagram es crear comunidad en la que puedas ofrecer contenido de interés a tus seguidores y estos puedan responder a este contenido en un entorno positivo.

8. Marketing de Influencers y colaboraciones cruzadas

Una buena idea para destacar en el mar de publicaciones que existen en Instagram es hacerlo de la mano con cuentas ya establecidas; ya sea que hablemos de influencers o de otras cuentas con cierta influencia dentro de nuestro nicho.

El marketing de influencers ha demostrado su efectividad y cada vez son más las marcas que prefieren invertir en campañas de este tipo en lugar de anuncios en medios tradicionales, no solo porque suele ser más económico, sino también porque permiten llegar a un público ya segmentado según el influencer con el que decidas trabajar.

Asimismo, la colaboración con otras cuentas te ayudará a hacer crecer tu base de seguidores. Puedes colaborar con cuentas que, si bien no ofrecen el mismo producto o servicio que tú, tienen un público en común. Esto es especialmente efectivo entre cuentas cuyos productos y servicios se complementan de alguna forma.

