¿Cómo conseguir vuelos baratos a Madrid?

Durante los últimos años la emigración venezolana ha incrementado considerablemente, siendo España uno de los países europeos que más venezolanos ha acogido. Cruzar el continente y exponerse a una nueva cultura supone un gran reto para los ciudadanos del país caribeño.

Lo que, para muchos podría ser, es tener un elevado presupuesto para costear el pasaje y hospedaje. Sin embargo, es posible conseguir vuelos a Madrid a bajo coste y no solo en temporadas de oferta, sino en cualquier fecha del año.

Existen muchas aerolíneas que viajan desde Caracas hasta Madrid, permitiendo un buen flujo de viaje y a un excelente precio. Una de ellas es Air Europa, que se ajusta al bolsillo de cada viajero.

¿Qué ventajas tienen los venezolanos al viajar a Madrid?

Madrid es una ciudad que se vuelve cautivadora para todo inmigrante y especialmente para los venezolanos. Cuenta con una cultura bastante abierta y diversa, por lo que se ajusta a los gustos de cada persona.

Además, es multicultural, por lo que se puede encontrar todo tipo de nacionalidades, culturas y gastronomía. Uno de los grandes atractivos de Madrid son sus icónicas obras arquitectónicas, las cuales rodean toda la ciudad y son dignas de admiración.

Pero eso no es todo, las montañas y una hermosa vegetación al propio estilo europeo bordea toda la ciudad. Lo que la hace maravillosa para caminatas y disfrutar al aire libre.

Por esa y otras razones, Madrid es una ciudad con muchas ventajas para los inmigrantes venezolanos. Los cuales escapan en busca de una mejor calidad de vida.

¿Por qué Air Europa es la aerolínea ideal para los viajeros de Latinoamérica?

Air Europa es una aerolínea de clase económica, la cual fue fundada en 1984, teniendo su primer vuelo en 1986. En un principio su nombre era Air España, pero dos años más tarde se cambió al actual nombre.

Es una aerolínea que realiza vuelos directos desde Latinoamérica hasta Europa, ajustándose al presupuesto de cada viajero. Por eso se convierte en la ideal para los migrantes venezolanos. Ya que con un presupuesto no tan holgado es posible viajar.

¿Cuáles son los mejores comparadores para conseguir vuelos baratos?

Para encontrar vuelos baratos desde Caracas o cualquier destino de Latinoamérica a España es preciso usar un comparador. Este permite buscar dentro de las mejores webs y encontrar buenas ofertas.

El comparador no solo muestra las webs con las mejores opciones, sino que también muestra los días en los cuales los vuelos están más baratos. Y además de ello se puede activar las notificaciones para estar al día con las mejores ofertas.

Estos comparadores de vuelos son los siguientes:

Kiwi

Kayak

Google Flights

Airwander

Cheapoair

Skyscanner

Esta es una buena opción para navegar entre cientos de ofertas, además Air Europa, es una de las aerolíneas que siempre aparece dentro de las primeras búsquedas.

¿Cuál es la mejor forma de encontrar vuelos baratos?

La mejor forma de encontrar vuelos baratos a Madrid es indagar entre diferentes opciones y escoger la que mejor se adapte al bolsillo. Una de las principales recomendaciones es escoger las aerolíneas de bajo coste como lo es Air Europa.

Algunas aerolíneas de bajo coste por lo general no aparecen directamente en el buscador. Así que simplemente se debe buscar entre una y otra comparando las mejores opciones.

Viajar a Madrid y conseguir vuelos baratos no tiene que ser tan difícil, desde Caracas o cualquier país de Latinoamérica es posible.

Viajar en temporada baja es un truco ideal para conseguir vuelos baratos a Madrid

Otro consejo para conseguir vuelos baratos a Madrid es viajar en las temporadas bajas, es decir, cuando casi nadie lo está haciendo. Suele suceder que en las fechas de temporada los aeropuertos están llenos y por ende los precios incrementan.

Pero al buscar vuelos en días menos saturados, los precios se mantienen o simplemente bajan, permitiendo una mejor experiencia económica para el viajero.

También para encontrar vuelos baratos es ideal comparar entre los días del calendario de la aerolínea. Algunos días fluctúan y otros están más saturados, por lo que en un mismo mes se pueden encontrar diferentes precios.

Otras técnicas para encontrar vuelos baratos a Madrid

Navegación en incógnito

La navegación en incógnito es un truco que usan muchos viajeros para intentar conseguir vuelos baratos. Sin embargo, es solo cuestión de probar para comprobar si da resultados positivos.

El rastreo de las cookies

Algunas aerolíneas, al rastrear las cookies del navegador, incrementan los precios. Por lo que se debe hacer una limpieza de las mismas en el navegador de manera que no las rastree. Pero esto, al igual que la navegación en incógnito, no es comprobable. Por lo que simplemente se debe intentar para ver si funciona o no funciona.

Buscar el aeropuerto más económico

Algo que definitivamente si funciona para encontrar vuelos baratos es buscar el aeropuerto más económico. Dependiendo de este, los precios si pueden variar, tanto altos como bajos. Por lo general, los aeropuertos pequeños y alejados del centro de la ciudad son mucho más económicos.

Los aeropuertos grandes, céntricos y concurridos tienden a ser más caro, ya que es allí donde se reúnen muchos tipos de aerolíneas.

Por eso al buscar los vuelos también se deben comparar entre un aeropuerto u otro, por supuesto también se debe verificar el traslado del aeropuerto hasta el lugar de hospedaje.

Hacer vuelos con escala

Los vuelos con escala en algunos casos suelen ser más económicos, es importante revisar esta opción al momento de buscar. También es ideal al hacerlo no colocar vuelos muy cerca, ya que siempre hay retrasos, por lo que se puede correr el riesgo de perder el siguiente vuelo.

Coger vuelos de ida y vuelta por separado

Los vuelos de ida y vuelta pueden parecer una excelente opción para ahorrar, sin embargo, en muchos de los casos no es así. Es mejor elegir vuelos de ida y vuelta por separado y comprobar el presupuesto.

Conseguir vuelos baratos a Madrid desde Venezuela o cualquier lugar de Latinoamérica es posible con todos estos consejos y técnicas. Y es que viajar a la ciudad de Villa y Corte, como así se le conoce, no tiene que ser tan difícil ni tan caro, especialmente para los migrantes venezolanos.

