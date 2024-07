¿Problemas con el mal aliento o halitosis? aquí te damos la cura, funciona 100%

Como curar el mal aliento o halitosis de forma natural!

Vale decir que el mal aliento o halitosis, eso que todos conocemos como mal olor que emite la boca de una persona, como todo padecimiento debe tener una causa y lo mejor que podemos hacer es buscar el origen antes de tomar cualquier decisión,por lo que vamos a evaluar si se debe a la higiene bucal o consumo de alimentos, ya que este padecimiento tiene un ámplio expectro de causas médicas, al hacer esta evaluación prodemos saber si seguir la ruta hacia el consultorio del médico o reforzar nuestras costumbres de limpieza e higiene personal.

Si tenemos mal aliento, de seguro que otros no nos van a decir a menos que nos aprecien mucho y nos hablen con la verdad, normalmente las personas solo se tapan la nariz y siguen su camino sin hablasr de la situación, para descartar lo que hemos comentado antes vamos a trabajar nuestra higiene bucal por al menos una semana con lo siguiente:

1. Cepíllarse los dientes y usar hilo dental

La placa dental, que es la materia pegajosa que a veces se forma sobre tus dientes, y los residuos de comida entre los dientes son la primera causa de mal olor en la boca. Por ello, para quitar ese olor desagradable en tu boca es necesario que cepilles tus dientes al menos 2 veces al día y usar hilo dental al menos 1 vez al día. Esto reducirá o hasta podría eliminar tu problema.

2. Enjuágarse la boca

El enjuague dental ayuda a combatir esta enfermedad, ya que no solo te da un aliento fresco sino que también elimina las bacterias que habitan en tu boca. El producto que uses debe ser de buena calidad ya que algunos no matan las bacterias que causan ese olor desagradable en la boca. Lo ideal es enjuagarte la boca después de usar el hilo dental. Si no tienes enjuague bucal a la mano, una alternativa para reducir o hasta quitar ese olor desagradable es enjuagarse la boca con agua después de comer, ya que esto elimina residuos de comida que se pudrirán y contribuirán a un aliento desagradable.

3. Raspa tu lengua al cepillarse

Esto es muy importante. Sobre tu lengua se pueden acumular una gran cantidad de bacterias. Lo que muchas personas no saben es que cepillarse la lengua no es suficiente para quitar los residuos, sino que hay que utilizar un raspador de lengua o en su defecto una cuchara, pero se recomienda el primero para obtener mejores resultados. Lo que sucede es que el cepillo dental no ejerce una presión uniforme sobre la lengua, lo que impide que se limpie correctamente, y es por eso que no sirve para eliminar los residuos de alimentos.

4. Evitar alimentos que provoquen mal aliento

Aunque no lo creas hay alimentos que producen mal aliento. Los 5 principales alimentos que causan el mal aliento son las cebollas, ajos, productos lácteos, atún enlatado, y el rábano picante. Lo que sucede es que las sustancias que provocan el mal olor de boca viajan desde el torrente sanguíneo hasta los pulmones. Por esa razón, te aconsejamos eliminar o reducir estos alimentos por un tiempo para ver si tu problema se soluciona, o si no puedes evitarlos consume mentas o usa un spray bucal después de comer para disimular tu aliento.

Importante: si no funcionan estos tips, continuas con el mal aliento? por favor visita un médico para que realice evaluaciones adicionales.

¿Problemas con el mal aliento o halitosis? aquí te damos la cura, funciona 100% was last modified: by