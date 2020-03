Cómo diferenciar el Coronavirus de una Gripe Común

La OMS ha realizado una comparación entre ambas enfermedades y su reporte indica lo siguiente:

A medida que el brote de COVID-19 continúa evolucionando, se han realizado comparaciones con la influenza. Ambos causan problemas respiratorios enfermedad, sin embargo, hay diferencias importantes entre los dos virus y cómo se propagan. Esto tiene importante implicaciones para las medidas de salud pública que se pueden implementar para responder a cada virus.

¿En qué se parecen COVID-19 y los virus de la influenza?

En primer lugar, COVID-19 y los virus de la gripe tienen una presentación de enfermedad similar. Es decir, ambos causan problemas respiratorios. La enfermedad, que se presenta como una amplia gama de enfermedades, desde asintomáticas o leves hasta enfermedades graves y la muerte. En segundo lugar, ambos virus se transmiten por contacto, gotitas y fómites. Como resultado, la misma salud pública medidas, como higiene de manos y buena etiqueta respiratoria (tos en el codo o en un pañuelo y deshacerse inmediatamente del tejido), son acciones importantes que todos pueden tomar para prevenir la infección.

¿En qué se diferencian COVID-19 y los virus de la influenza?

La velocidad de transmisión es un importante punto de diferencia entre los dos virus. La gripe tiene un menor

mediana del período de incubación (el tiempo desde la infección hasta la aparición de los síntomas) y un intervalo en serie más corto (el tiempo entre casos sucesivos) que el virus COVID-19. El intervalo de serie para el virus COVID-19 se estima en 5-6 días, mientras que para el virus de la influenza, el intervalo de serie es de 3 días. Esto significa que la influenza puede propagarse más rápido que COVID19.

Además, la transmisión en los primeros 3-5 días de enfermedad, o la transmisión potencialmente pre-sintomática – transmisión de la virus antes de la aparición de los síntomas: es un importante impulsor de la transmisión de la influenza. Por el contrario, mientras estamos aprendiendo que hay personas que pueden eliminar el virus COVID-19, 24-48 horas antes del inicio de los síntomas, en la actualidad, esto no parece ser un importante motor de transmisión.

El número reproductivo, el número de infecciones secundarias generadas por un individuo infectado, es entendido como entre 2 y 2.5 para el virus COVID-19, mayor que para la influenza. Sin embargo, las estimaciones para ambos

El COVID-19 y los virus de la influenza son muy específicos al contexto y al tiempo, lo que dificulta las comparaciones directas.

Los niños son importantes impulsores de la transmisión del virus de la influenza en la comunidad. Para el virus COVID-19, datos iniciales indica que los niños están menos afectados que los adultos y que las tasas de ataque clínico en el grupo de edad 0-19 son bajas.

Otros datos preliminares de estudios de transmisión en el hogar en China sugieren que los niños están infectados por adultos, en lugar de viceversa.

Si bien el rango de síntomas de los dos virus es similar, la fracción con enfermedad grave parece ser diferente.

Para COVID-19, los datos hasta la fecha sugieren que el 80% de las infecciones son leves o asintomáticas, el 15% son infecciones graves, requieren oxígeno y el 5% son infecciones críticas que requieren ventilación. Estas fracciones de infección grave y crítica.

Las personas con mayor riesgo de infección grave por influenza son los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y las personas con condiciones médicas crónicas y aquellos que están inmunosuprimidos. Para COVID-19, nuestro entendimiento actual es que La edad avanzada y las afecciones subyacentes aumentan el riesgo de infección grave.

La mortalidad por COVID-19 parece más alta que por influenza, especialmente influenza estacional. Mientras que la verdadera mortalidad de COVID-19 tomará algún tiempo para comprender completamente, los datos que tenemos hasta ahora indican que la tasa de mortalidad bruta (el el número de muertes reportadas dividido por los casos reportados) es entre 3-4%, la tasa de mortalidad por infección (el número de muertes reportadas dividido por el número de infecciones) será menor. Para la influenza estacional, la mortalidad suele ser muy por debajo del 0.1%. Sin embargo, la mortalidad está determinada en gran medida por el acceso y la calidad de la atención médica.

¿Qué intervenciones médicas están disponibles para COVID-19 y los virus de la influenza?

Si bien hay una serie de terapias actualmente en ensayos clínicos en China y más de 20 vacunas en

desarrollo para COVID-19, actualmente no hay vacunas o terapias autorizadas para COVID-19. A diferencia de,

antivirales y vacunas disponibles para la gripe. Si bien la vacuna contra la influenza no es efectiva contra el virus COVID-19.

Los virus de la gripe se pueden propagar más rápido que el nuevo coronavirus, mientras que su periodo de incubación medio y el intervalo entre la infección y la posterior transmisión son más cortos: alrededor de tres días en el caso de los primeros y entre cinco o seis días para el SARS-CoV-2.

La transmisión tras el contagio y antes de que aparezcan los síntomas «es un motor importante» de la difusión del virus de la gripe, según señala la OMS. En el caso del coronavirus, las evidencias indican que «no parece» que sea así, aunque se conocen casos en los que se difundió entre 24 y 48 horas antes manifestaran las señales del covid-19.

