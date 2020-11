¿Cómo elegir la bicicleta de montaña correcta?

Las bicicletas montañeras o de montaña, se difundieron por los años 70, en los estados unidos, desde esa época no han parado, han evolucionado de una manera increíble, para todo tipo de público desde los más sumisos hasta los más aguerridos.

Estas bicicletas de montaña, se adaptan a todo tipo de terreno tanto en plano como subidas y bajadas extremas, en asfalto, tierra y terrenos dificultosos, a la hora de escoger una bicicleta de montaña se nos hace difícil escoger la adecuada.

Siempre al comprar una bicicleta de montaña va a ver dudas, hay quienes buscan su primera bicicleta, pero hay otros que buscan las bicicletas más modernas y con accesorios de última tecnología.

Lo primero que tienes que ver, es el tipo de suspensión, ver si es una Mountain Bike rígida o es de las de dos suspensiones, lo segundo que tienes que estar pendiente es el tamaño de las ruedas, lo más recomendable es elegir las más grandes que veas.

Consejos para que elijas la mejor bicicleta de montaña para ti

Busca asesoría de expertos en bicicletas: Antes de comprar tu bicicleta de montaña busca ayuda de expertos, pide asesoramiento a personas que tengan conocimientos en esta área, ya sea en la tienda o vía online.

Ellos te dirán cual es la más adecuada y la mejor para ti, ya que si te equivocas en la primera bicicleta de montaña que compres, va ser muy difícil adaptarte a ella.

Por eso es mejor que un buen experto en la materia te aconseje, ellos te dirán cual tiene las características que te favorecen de acuerdo al uso que quieras darle y también te ayudaran a elegir la que se adapta a tu presupuesto.

Estilo de conducción: Una de las cosas más importantes a la hora de comprar tu bicicleta de montaña es saber que uso le vas a dar a la misma, ya que dentro del mundo del ciclismo hay cuatro estilos básicos que te nombraremos a continuación:

Cross Country: Esta modalidad es la más efectuada por los ciclistas, su característica primordial es la variedad de terrenos que se transitan a lo extenso de la ruta.

Imperan las grandes subidas y la extrema velocidad, quedando siempre las bajadas de segundo plano.

Si esto es lo que buscas, te recomendamos una bicicleta de montaña liviana, con suspensión delantera.

También se recomienda que los cuadros de la bicicleta sean de aluminio, o fibra de carbono.

Los manillares deben ser cortos para facilitar los ascensos, estos presentan mayor aerodinámica.

El sillín debe estar alto para aventajar el ascenso en este tipo de rutas extremas.

Downhill: Este estilo también se conoce como descenso, es la modalidad más agresiva y arriesgada que existe.

Se trata en ascender lo más rápido posible con tu bicicleta de montaña y en el menor tiempo posible.

Las bajadas son modificadas por expertos del ciclismo, lo que las hace más peligrosas, atractivas y complicadas.

Para este estilo te recomendamos una bicicleta de montaña con doble suspensión, para la mayor comodidad en el descenso.

El cuadro tiene que ser fuerte y firme, casi siempre de aluminio o fibra de carbono en los casos de los profesionales del ciclismo de montaña.

Las manillas tienen que estar alto a veces el doble de lo normal, esto te facilita el manejo de la bicicleta y el control total en esos terrenos peligrosos.

El sillín se mantiene lo más bajo posible, para mayor comodidad en la bajada.

Freeride: Este modalidad es ideal para saltos y trucos expuestos, los ciclistas bajan una peligrosa pendiente, natural o artificial para después hacer los trucos y saltos más arriesgados posibles.

Es recomendable que tu bicicleta tenga un cuadro fuerte y firme, dependiendo la preferencia del conductor.

Debe tener una suspensión doble, para que los trucos sean más seguros, y para no correr riesgos de que se rompan.

Elige buenos Neumáticos: El tipo de neumático de tu bicicleta de montaña debe ser la más adecuada, es aconsejable unas ruedas sin cámara, denominadas también tubeless.

Estos neumáticos son más cómodos a la hora de cambiarlos y su rendimiento es mayor.

Evalúa el tipo de frenos: Los frenos son la parte más importante de la bicicleta, lo que te recomendamos es que elijas unos de disco, hidráulicos o mecánicos, son los mejores para todo tipo de terreno extremo.

