Cómo elegir un lugar de juego si eres novato

Todo fanáticos de los casinos en línea se preguntaron qué consideraciones debo tomar para elegir la mejor plataforma. Por supuesto, la cantidad de juegos y los bonos son algunos puntos indiscutibles, pero hay muchos otros.

¿Quieres comenzar a disfrutar del Big Bamboo demo de forma paga ahora? Aquí te preparamos algunos consejos que te pueden ayudar.

Escoge una plataforma segura y con licencias

Antes de cualquier cosa, antes de registrarte y depositar en cualquier sitio web, tienes que ver que sea confiable y seguro. ¿Cómo saber eso? Revisando sus licencias y protocolos de seguridad. Si quieres apostar con dinero real en juegos como https://reactoonz.es/, primero revisa que sea una plataforma confiable el casino escogido.

Por licencias entendemos los permisos que precisan estas plataformas para funcionar. Son registros legales que emiten ciertos países como España, Curazao, Malta o Reino Unido, para que los casinos. Esto da cobertura legal y garantiza el correcto funcionamiento del portal siguiendo ciertas exigencias.

La seguridad digital tiene que ver con todos los protocolos de protección de datos. Son los medios para encriptar datos, proteger la información de los usuarios y sus datos bancarios. Esto es imperativo en un casino, como sus códigos SSL, KYC o 2FA.

Chequea los bonos, premio y promociones

Una vez que hayas escogido una plataforma segura y te hayas registrado, otro argumento que no tiene debate son los bonos. Si un casino te ofrece una ayuda económica, tómala.

Los bonos son premios o recompensas que ofrecen los casinos por cumplir ciertos objetivos. Normalmente te van a pedir que deposites un monto, que te conectes ciertos días o que usen determinados métodos de pago.

Los bonos vienen en forma de saldo en tu cuenta. Pero también pueden ser recompensas en apuestas deportivas, cashbacks o tiradas gratis en tragaperras.

Debe tener muchos juegos diferentes

Los jugadores nuevos suelen probar muchos juegos. Como consecuencia, si quieres también hacer eso, entonces tienes que buscar un sitio web que lo ofrezca. Afortunadamente, es normal que los casinos online tienen muchos títulos a tu disposición, con cientos, o hasta miles disponibles.

Revisa que tengan muchos juegos, pero de desarrolladores variados y conocidos. Esto te puede ayudar a familiarizarte con su oferta. Incluso, podrías terminar escogiendo así los juegos con los que te sientes más cómodo.

Variedad de métodos de pago

Esto aplica incluso para los jugadores que no son tan nuevos. Mientras más métodos de pago tiene un casino, es más confiable. Recordemos que algunos métodos sólo nos servirán para depositar, mientras que algunos casinos solo tienen habilitados algunas opciones para depositar y otras para retirar.

Verifica que tengan muchos métodos disponibles. Los más conocidos son:

Criptomonedas . Cripto activos digitales en forma de monedas internacionales descentralizadas. Trabajan con un sistema de cadenas de bloques y hay muchas de ellas disponibles, como Ethereum, Bitcoin, Tether, Ripple, Dogecoin, etc. Es actualmente el método de pago favorito de los casinos.

. Cripto activos digitales en forma de monedas internacionales descentralizadas. Trabajan con un sistema de cadenas de bloques y hay muchas de ellas disponibles, como Ethereum, Bitcoin, Tether, Ripple, Dogecoin, etc. Es actualmente el método de pago favorito de los casinos. Billeteras digitales . Son sistemas muy parecidos a los bancos. Nos dejan gestionar dinero en diferentes monedas. Y, lo mejor de todo, son totalmente digitales. Son bastante reconocidos en los casinos en hay opciones como Interac, Jeton, PayPal, Skrill, Neteller.

. Son sistemas muy parecidos a los bancos. Nos dejan gestionar dinero en diferentes monedas. Y, lo mejor de todo, son totalmente digitales. Son bastante reconocidos en los casinos en hay opciones como Interac, Jeton, PayPal, Skrill, Neteller. Tarjetas . Uno de los métodos de depósito favoritos de los usuarios por su velocidad y seguridad. Podemos pagar con una tarjeta de crédito, débito o prepagada con sistemas encriptados. Entre las marcas más reconocidas encontrarás AMEX, Visa y MasterCard.

. Uno de los métodos de depósito favoritos de los usuarios por su velocidad y seguridad. Podemos pagar con una tarjeta de crédito, débito o prepagada con sistemas encriptados. Entre las marcas más reconocidas encontrarás AMEX, Visa y MasterCard. Otros métodos. Algunas veces los casinos incluyen otros métodos como pagos con voucher con Paysafecard, pagos con SMS o transferencias bancarias.

Atención al cliente variada

Si eres un jugador nuevo, lo más probable es que no estés familiarizado con varios servicios. En este caso, necesitas asistencia. Cualquier casino con licencia está obligado a ofrecer asistencia a sus usuarios por diferentes canales.

Los medios en los que suelen ser contactados son:

Chat en vivo . Mensajería automatizada a través de un chat 24/7 para consultas.

. Mensajería automatizada a través de un chat 24/7 para consultas. Correo electrónico . Contactarás a un agente especializado para preguntas puntuales.

. Contactarás a un agente especializado para preguntas puntuales. Otros. A veces preparan canales con llamadas telefónicas u otros medios de contacto.

Otros aspectos

Todos los puntos que mencionamos anteriormente son imperativos para que puedas dar tus primeros pasos en un casino. Pero también te podemos dar algunas sugerencias adicionales. Por ejemplo:

Regístrate preferiblemente en un casino de tu país. Así tendrás cobertura legal total y más seguridad en tus transacciones.

Chequea que el casino que escogiste trabaje con tu moneda local. Esto ayudará a que puedas sacar mayor provecho de tus finanzas.

Escoge sitios web con categorías de juego diferentes. No solo entres a las tragamonedas. Usa los juegos en vivo y las apuestas deportivas. Si un casino tiene todo eso, puede ser una plataforma recomendable.

Conclusión

Un novato puede tener muchas dudas a la hora de escoger la plataforma en la que quiere apostar. Los consejos principales es que entren a una página web totalmente segura y legalizada. La asistencia al usuario y la transparencia de los servicios son capitales.

También es importante la cantidad de juegos y las muchas ofertas que puedes recibir. Pero, lo fundamental en este artículo es que sigas estos consejos para que puedas escoger de la mejor manera un sitio web de confianza para crear tu cuenta.

