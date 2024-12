¿Cómo es la navidad y el año nuevo en Praga, República Checa?

Navidad en Praga, República Checa

La Navidad en Praga es un evento mágico que transforma la ciudad en un escenario de cuento de hadas. Desde finales de noviembre, las plazas se llenan de mercados navideños, siendo el más famoso el de la Plaza de la Ciudad Vieja, donde se puede encontrar una variedad de productos artesanales, decoraciones navideñas y delicias típicas como el trdelník (un dulce en forma de espiral) y el vino caliente.Las calles de Praga se iluminan con luces festivas, y la atmósfera es cálida y acogedora. Las tradiciones checas incluyen la decoración del árbol de Navidad, que se lleva a cabo en la plaza principal, y la celebración de la Nochebuena con una cena familiar que típicamente incluye sopa de pescado y carpaccio.

Año Nuevo en Praga, República Checa

La celebración del Año Nuevo en Praga es igualmente vibrante. La noche del 31 de diciembre, la ciudad se llena de fiestas y eventos. Uno de los puntos culminantes es el espectáculo de fuegos artificiales que se lleva a cabo en la orilla del río Vltava, ofreciendo una vista espectacular del castillo de Praga iluminado.Los bares y restaurantes organizan fiestas temáticas y cenas especiales, y muchos locales y turistas se reúnen en las plazas para celebrar juntos. La atmósfera es festiva, con música en vivo y baile, creando un ambiente de alegría y camaradería.En resumen, tanto la Navidad como el Año Nuevo en Praga ofrecen una experiencia rica en tradiciones, cultura y celebraciones, haciendo de esta ciudad un destino encantador durante las festividades.

