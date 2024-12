¿Cómo es la navidad y el año nuevo en Rovaniemi, Finlandia?

Navidad en Rovaniemi, Finlandia

La Navidad en Rovaniemi, la capital de la Laponia finlandesa, es una experiencia mágica y única, considerada el hogar oficial de Papá Noel.

Desde finales de noviembre, la ciudad se transforma en un paraíso invernal, donde los visitantes pueden disfrutar de actividades como paseos en trineos tirados por renos y trineos de perros huskies a través de paisajes nevados.

El Santa Claus Village es una atracción principal, donde los turistas pueden conocer a Papá Noel, enviar cartas desde la oficina de correos de Santa y explorar tiendas de regalos navideños .

Los mercados navideños y las decoraciones festivas llenan la ciudad, creando un ambiente acogedor y alegre. Las tradiciones finlandesas incluyen la celebración de la Nochebuena con una cena familiar que a menudo incluye platos típicos como el pescado ahumado y el jamón navideño.

La atmósfera es mágica, especialmente con la posibilidad de ver auroras boreales en el cielo nocturno.

Año Nuevo en Rovaniemi, Finlandia

La celebración del Año Nuevo en Rovaniemi es igualmente emocionante. La noche del 31 de diciembre, la ciudad ofrece una variedad de eventos, desde fiestas en restaurantes hasta conciertos en vivo. Muchos finlandeses celebran en casa, disfrutando de una cena especial y viendo el discurso del presidente en televisión, pero también hay quienes prefieren salir a disfrutar de la vida nocturna.

Los fuegos artificiales son una parte importante de la celebración, y los visitantes pueden disfrutar de espectáculos pirotécnicos en lugares emblemáticos de la ciudad. Además, las actividades de invierno, como excursiones en moto de nieve y paseos por la naturaleza, son populares durante esta época, lo que permite a los visitantes disfrutar de la belleza del paisaje ártico mientras celebran el nuevo año .

En resumen, tanto la Navidad como el Año Nuevo en Rovaniemi ofrecen una experiencia inolvidable, llena de tradiciones, actividades invernales y la magia del espíritu navideño.

