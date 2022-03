¿Cómo está avanzando el Mundial Catar 2022?

La Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ tendrá inicio el 21 de noviembre, y a pesar de encontrarnos a nueve meses de este gran acontecimiento, la pasión por el fútbol se siente con cada partido que acerca a los países a la oportunidad de ser partícipes de este evento internacional.

Tan solo en la primera fase de la venta de boletos para los partidos ―iniciada el 19 de enero y cuya duración fue de 20 días―, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) anunció que la demanda había superado la oferta estimada, con una solicitud de 17 millones de entradas.

Las regiones reconocidas por la mayor cantidad de adquisiciones incluyen al mismo Catar, Argentina, México, Brasil, EUA, Francia, Inglaterra, India y los Emiratos Árabes Unidos.

La fiebre se ha traducido al mundo del Internet, donde fanáticos de estas y otras partes del mundo también se preparan para vivir las emociones a través de las apuestas que están sucediendo y las que están por venir. Siendo que aún se encuentra en proceso las fases dos y tres de las ventas, son muchos los que han recurrido a este medio para obtener el costo requerido de las entradas, tal como sucedió en el Mundial de Rusia 2018.

Por suerte, actualmente es posible acceder a las páginas de apuestas deportivas listadas por Bonusfinder, donde la reputación y los beneficios son evaluados por expertos dedicados al tema, facilitando la selección de la mejor página para apuestas online.

Sobre los preparativos para el Mundial de Catar 2022

A pesar de ser principios de año, los preparativos están realizándose con el mayor de los cuidados. No solo en cuanto a la venta de entradas, sino también en temas relacionados a la infraestructura de las sedes y centros de alojo para jugadores, equipo técnico y aficionados.

Para cumplir este trabajo en particular, en 2011 se conformó el Comité Supremo de Entrega y Legado (The Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC)), con el objetivo de brindar las comodidades y servicios esenciales que garanticen el correcto desarrollo de la primera copa celebrada en un país árabe.

Desde su perspectiva, Catar presenta una nueva posibilidad de acomodaciones. Con una superficie total de 11.586 km2, se considera de una naturaleza compacta que permitirá la oportunidad de asistir a más de un partido por día. Aún si los fanáticos se desplazan por avión, no será necesario hacer cambios de hospedaje.

Al ser una cultura que resalta por su tradición, también esperan presentar un torneo que combine el pasado con experiencias innovadoras. Entre ellas, se incluye una tecnología particular para la refrigeración de los estadios, teniendo en cuenta el clima inclemente del país en las épocas decembrinas.

Entre los estadios incluidos en el calendario oficial de la FIFA se encuentran: Al Bayt, Estadio Internacional Khalifa, Al Thumama, Ahmad Bin Ali, Lusail, Ras Abu Aboud, Education City Stadium, Al Janoub.

Mientras que Al Bayt será donde inicie el torneo, con una capacidad para 60 mil personas, la final se llevará a cabo en el estadio Lusail el 18 de diciembre.

