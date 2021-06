¿Cómo extraer una página de un PDF? – Wondershare PDFelement

Tanto si estás en la universidad como si ya terminaste tus estudios y estás emprendiendo tu carrera profesional, seguramente hace años que trabajas con documentos PDF continuamente. Los documentos PDF son muy populares porque cuentan con algunas características que los hacen ideales tanto para imprimir como para compartir documentos con otras personas y asegurarse de que los ven tal y como esperábamos. Esto es algo que era imposible hacer con otros formatos hace unos años, y fue lo que le dio tanta popularidad al formato PDF, hasta el punto de que todavía hoy, casi 30 años después de su creación, sigue siendo uno de los formatos más utilizados en todo el mundo.

Descubre Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement es una aplicación especializada en el trabajo sobre documentos PDF. Con ella vas a poder hacer una amplia variedad de operaciones sobre tus documentos PDF, desde editarlos hasta añadirles formularios o notas, convertirlos a otros formatos, optimizarlos para que ocupen menos espacio, y muchísimo más. Por esto, Wondershare PDFelement es un software que se utiliza cada vez más por parte de estudiantes y profesionales de todo el mundo. Además, dispone de una prueba gratuita con la que vas a poder comprobar personalmente todas las ventajas que te mostramos a continuación.

Convierte tus PDF a otros formatos

En más de una ocasión seguramente tuviste que copiar manualmente el contenido de un documento PDF para poder integrarlo en otro tipo de documento, por ejemplo un Word o un Power Point. Esto ya no te va a ocurrir nunca más, porque con Wondershare PDFelement vas a poder convertir tus documentos PDF a una amplia variedad de formatos diferentes. Simplemente elige la opción correspondiente en su menú principal para indicarle al software si quieres convertir tu PDF a un formato JPG, DOC, PPT, HTML o cualquier otro.

Esta flexibilidad a la hora de convertir formatos es una de las claves que hacen que PDFelement sea tan popular, porque gracias a ella vas a poder integrar tus proyectos en diferentes tipos de software muy fácilmente. Esto hará que puedas trabajar de forma muy sencilla con equipos diferentes, creando documentos de una gran calidad.

Reorganiza las páginas de tus PDF

Con Wondershare PDFelement también vas a poder cortar PDF y reorganizar por completo las páginas de tus documentos PDF. Para ello, elige la opción correspondiente en el menú y verás que puedes acceder fácilmente a la opción de organizar páginas. Con ella vas a poder cambiar el orden de las páginas de tu documento, eliminar páginas, incluir otras, o extraer páginas concretas para establecerlas como archivos independientes. De esta manera vas a poder reorganizar fácilmente tus documentos y hacer que queden exactamente como quieres, o realizar cambios rápidos y reemplazar las páginas afectadas de manera sencilla.

Edita tus documentos PDF

Con Wondershare PDFelement también vas a poder editar tus documentos PDF de muchas otras formas. Por ejemplo, Wondershare PDFelement te permite reemplazar cualquier imagen dentro de tus documentos, cambiar su tamaño, rotarla y hacer muchas otras modificaciones. También vas a poder reconocer el texto de tus documentos mediante OCR y editarlo, incluso en el caso de que se trate de textos escaneados desde el papel. Las completas herramientas de edición de PDF de Wondershare PDFelement te ayudarán a optimizar tus documentos para que luzcan exactamente como quieres.

Protege tus documentos PDF

Además, Wondershare PDFelement incluye una función para proteger tus documentos PDF de manera sencilla, bien mediante contraseña o bien mediante un certificado digital. Con esta función vas a poder asegurarte de que tus documentos PDF solo puedan ser leídos por las personas a quienes están destinados, y por nadie más. También vas a poder incluso crear documentos PDF completamente privados a los que nadie más tenga acceso. De esta forma, vas a poder enviar tus documentos con la seguridad de saber que, incluso si son interceptados por personas maliciosas, estas personas no van a ser capaces de acceder a su contenido si no cuentan con tu permiso explícito para hacerlo.

¡Descarga ahora Wondershare PDFelement!

Wondershare PDFelement es un excelente software de edición y conversión de PDF con el que vas a poder hacer una amplia variedad de operaciones en tus documentos, para dejarlos tal y como quieras. Nunca más vas a tener que depender de los programas de edición de PDF de baja calidad, porque ahora vas a tener todas las opciones que necesitas en un único lugar. ¡Elige Wondershare PDFelement para trabajar con tus documentos PDF y descubre todo lo que este software puede hacer por tus proyectos!

