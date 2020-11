¿Cómo hacer donas?

En estas vacaciones consiente a tus familiares haciendo un postre que a todos les encanta, las donas, en sencillos pasos podrás realizar este divino postre y calmar esos antojitos de las tardes

Paso a paso:

Para prepara las Donas necesitarás de 1 1/4 de taza de agua, 1 cucharada de levadura granulada, 1/4 Taza de azúcar, 1 huevo, 100 Gramos de margarina, 1/2 Cucharadita de esencia de vainilla, 500 Gramos de harina de trigo para todo uso, manteca vegetal (suficiente para freír) o aceite, 1/2 Lata de crema de leche, 1 Tableta de chocolate oscuro, y 1 Lata de leche condensada.

En un envase agrega el agua y la levadura, mezcla bien y agrega la azúcar. Luego la margarina y el huevo con la esencia de vainilla para la mezcla.

Unifica bien todos los productos, agrega poco a poco la harina todo uso previamente cernida, luego lleva a un lugar cálido y deja fermentar por 20 minutos.

Coloca la masa en un mesón enharinado y estira con un rodillo hasta tener un espesor de 2 centímetros, aproximadamente.

Corta círculos de masa y coloca en una bandeja previamente forrada con papel parafinado. Deja fermentar por 15 minutos más (también puedes cortar algunas donas con una boquilla en el centro).

Calienta en un caldero la manteca o aceite y fríe los círculos hasta que estén dorados.

Para la decoración calienta en una olla la media lata de crema de leche, antes que hierva vierte sobre el chocolate contenido en un recipiente; mezcla bien y deja enfriar. También puedes decorarlas con arequipe y lluvia de colores.

También con la crema de chocolate y el arequipe puedes rellenar las donas que se han hecho sin el huequito en el medio. Para realizar el glaseado blanco solo mezcla un poco de agua con 2 cucharadas de azúcar pulverizada.

Fuente: Recetario de Nestle

En : Gastronomía