A continuación te vamos a enseñar a elaborar un riquísimo pollo en salsa agridulce, una forma de preparar el pollo que seguro gusta a la mayoría, y que además tiene una preparación sencilla.

Ingredientes

Dos pechugas

2 zanahorias

Una cebolla

1 diente de ajo

Un pimentón verde

Salsa de soya (para la salsa)

3 rodajas de piña

Jugo de piña (natural o envasado)

4 cucharas de azúcar

2 cucharada de vinagre o zumo de limón

3 cucharadas de kepchup

Sal.

Harina de trigo

Aceite

Preparación del pollo agridulce

Colocamos en una sartén caliente el azúcar más dos cucharas de agua, cocinamos hasta que se forme un caramelo (que tenga un color marrón).

Luego agregamos la zanahoria en rodajas, cebolla picada en cuadritos, pimentón, ajo triturado y sofreímos.

y sofreímos. Cortamos las pechugas en pedazos y agregamos sal (poco) y salsa de soya, luego enharinamos.

Freímos las presas en bastante aceite.

Cuando esté dorado, lo agregamos a la otra sartén donde estamos cocinando las verduras.

Preparación de la salsa agridulce

En un recipiente unimos la salsa de soya, kepchup, vinagre, jugo de piña, revolvemos

… y luego agregamos ésta salsa a la preparación, añadiendo también la piña en trozos.

Probamos a ver como está de sal, si es necesario agregamos más. Cocinar por 10 minutos a fuego medio.

¡Buen provecho! Seguro que les encanta a todos.

Como preparar Pollo Agridulce was last modified: by

En : Gastronomía