Cómo hacer una copia de seguridad de WhatsApp entre Android y iOS

Es frecuente que las personas que se compran un nuevo iPhone necesiten recuperar los chats y otros archivos que tenían en su teléfono anterior. Si tu teléfono anterior era un iPhone, el ecosistema de Apple te lo pone relativamente fácil para hacer esta transferencia, pero si el teléfono previo era un Android no puedes utilizar las ventajas del ecosistema de Apple para esto.

Por suerte, ahora cuentas con una herramienta como Wondershare Mobiletrans, que te permite pasar chats de WhatsApp entre diferentes teléfonos. Por ejemplo, con esta aplicación vas a poder pasar chats de WhatsApp de iPhone a Android y vice versa, con absoluta independencia del sistema operativo que use cada teléfono. Se trata de una herramienta esencial para garantizar la seguridad de los datos que almacenas en tus dispositivos, y que hará que te resulte muy sencillo cambiarte de un smartphone a otro.

Hacer una copia de seguridad de Android a iPhone

Si quieres hacer una copia de seguridad iPhone a Android o de Android a iPhone, puedes hacerlo fácilmente utilizando Wondershare Mobiletrans. Para esto, solo deberás seguir los pasos que te mostramos a continuación.

1. Instala Wondershare Mobiletrans

Lo primero que deberás hacer es instalar Wondershare Mobiletrans en tu PC o Mac. No importa qué sistema operativo utilices, ya que Wondershare Mobiletrans es compatible con ambos. Cuando lo hayas hecho, ejecuta el programa y verás su menú principal diversas opciones.

2. Selecciona la opción ‘Transferir WhatsApp de Android a iOS’

Entre las opciones del menú principal, selecciona la que dice ‘Transferir mensajes de WhatsApp’. Esto te conducirá a un menú donde deberás seleccionar cuál es el teléfono de origen y cuál es el teléfono de destino de tu transferencia de datos.

3. Conecta tus teléfonos

Conecta entonces tus teléfonos a tu PC utilizando sus respectivos cables USB. Esto hará que Wondershare Mobiletrans detecte ambos teléfonos y les asigne un orden específico. Asegúrate de que eliges el teléfono correcto como teléfono de origen, posicionándolo a la izquierda de la pantalla con el botón ‘voltear’.

4. Selecciona los datos que quieres transferir

Cuando los teléfonos estén conectados, selecciona los datos que quieras transferir marcándolos en la lista que verás en la pantalla. Puedes transferir mensajes, fotos, vídeos, notas de voz y muchos otros datos diferentes. En cuanto hayas seleccionado lo que quieras transferir, pulsa sobre el botón ‘Iniciar’ de la parte inferior derecha de la pantalla.

5. Realiza la transferencia

La transferencia tomará algunos minutos, así que espera tranquilamente hasta que se complete. No desconectes los teléfonos mientras se realiza la transferencia, ya que esto la interrumpirá e incluso puede dañar los dispositivos.

6. ¡Ya has terminado!

En cuanto finalice la transferencia, habrás terminado el proceso. ¡Enhorabuena! Ahora solo tienes que desconectar los teléfonos, y ya tendrás todos tus datos listos en el nuevo dispositivo. Asegúrate de que la transferencia haya terminado correctamente, y, si es así, vas a poder formatear el teléfono de origen para limpiarlo de tus datos y regalarlo o venderlo si así lo prefieres.

¡Descubre todo lo que Wondershare Mobiletrans puede hacer por ti!

Wondershare Mobiletrans es una excelente aplicación con la que vas a poder realizar toda una serie de operaciones en tus smartphones. Además de servir para realizar transferencias de datos entre Android y iPhone o entre iPhone y Android, con Wondershare Mobiletrans vas a poder hacer una copia de seguridad de los datos de tu teléfono, o restaurar tu teléfono a partir de una copia de seguridad anterior. ¡Mantén tus datos siempre a salvo gracias a Wondershare Mobiletrans, y cambia de teléfono siempre que lo necesites!

Cómo hacer una copia de seguridad de WhatsApp entre Android y iOS was last modified: by

Temas relacionados:

En : Apps