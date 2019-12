Cómo inscribirse en el IVSS «por cuenta propia» .

La reforma de Ley del Ivss aporta ciertos beneficios a los comerciantes informales. Quienes decidan registrarse en cualquiera de las 44 sedes de la institución, podrán hacer sus aportes del 13% mensual según su capacidad de pago y además podrán posponerlos cuando su bolsillo no permita disponer para ello

En el siguiente trabajo despejamos las dudas que pueden surgir desde la perspectiva de quien será beneficiado por esta disposición a través de 8 claves que le serán de utilidad al momento de decidir formar parte de la innovadora reforma: 1.- El registro para acceder al sistema de seguridad social comenzará el lunes 30 de abril y será permanente, aunque será implementada una “segunda etapa” vía internet. 2.- Las 44 sedes administrativas del Instituto venezolano de los Seguros Sociales serán las encargadas de recibir a los trabajadores no dependientes para formalizar su inscripción. 3.- El único requisito para registrarse será la declaración de ser un trabajador informal. (En el caso de las domésticas, bastará con la manifestación de su voluntad). 4.- El monto establecido para el aporte mensual es de 13% del ingreso mensual del trabajador, por lo cual este variará según el éxito de sus ventas durante el mes. 5.- Si en determinado mes los ingresos no registraron sus mejores niveles, el trabajador podrá posponer el pago para cuando sus ingresos vuelvan a alcanzar su cota. 6.- El aporte del 13% será colocado exclusivamente por el beneficiario, el Estado no hará ningún tipo de contribución adicional. 7.- Los beneficiarios tendrán derecho a reposos, pérdida del empleo, permisos pre y posnatales y de paternidad. 8.- Durante los próximos meses serán inauguradas nuevas oficinas administrativas del Ivss, 2 de ellas en Caracas; una en el Paraíso y otra en el Marqués, el resto en el interior del país

En : Trámites