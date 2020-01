Cómo Legalizar el Acta de Matrimonio en el Registro Principal

Tips que debes tener en cuenta al tramitar la solicitud de Legalización de Acta de Matrimonio ante el Saren: Desde el lunes 9 de febrero de 2015 los documentos se pueden legalizar directamente en los Registros Principales de todo el país. Debes hacer la acotación o preguntar acerca del trámite en el Registro donde corresponda hacer tu trámite.

Recuerda que todo documento a legalizar debe haber sido protocolizado en el Registro Principal.

Si posees documentos provenientes del Registro Civil o Notaría Pública, éstos deberán ser previamente protocolizados en el Registro Principal de la entidad donde le corresponda.

Ten presente que el documento protocolizado es aquel que ha sido registrado formalmente en un Registro Principal.

Ten en cuenta que en el caso que el o los documentos no estén debidamente registrados la persona no será atendido y perderá su tiempo.

No se recibirán documentos en mal estado, con tachaduras, enmiendas, doblados, etc.

Recuerda que solo reciben hasta tres documentos por persona.

Como dato interesante te decimos que si la eres del interior y posees más de tres documentos, simplemente evite comentarle eso a la persona de la entrada. Una vez le soliciten los documentos haga la consulta. Si puede demuestre su condición mostrando pasajes, recibos de hospedaje.

Recuerda que los menores de edad están exentos del pago de timbres fiscales.

La recepción de documentos es en el horario de 8:30am a 11:30am o hasta que se agoten los cupos.

Ten en cuenta que no se retira número, simplemente se atiende a medida que vayan llegando.

La entrega de documentos es en el horario comprendido de 1:30pm a 4:00pm.

Recuerda que el documento deberá ser retirado por la misma persona que lo consignó o, en su defecto, presentar autorización y copias de las cédulas de identidad de ambos.

Los documentos deberán ser retirados por la persona que los presentó en la tarde del día hábil entre la 1:30 a 4:00 pm siguiente de su consignación. De lo contrario los mismos deberán ser retirados el día de la siguiente semana que corresponda por su número de cédula sin excepción.

Ten presente que para legalizar documentos de menores de edad, se debe asistir según el número de cédula de la persona que presenta los documentos.

Las personas con discapacidad, jubilados y pensionados están exentas de pago.

Recuerda evitar asistir con gorra, lentes de sol, minifaldas, shorts o bermudas, camisetas o franelillas, escotes muy pronunciados, cholas, etc.

Las oficinas del SAREN estan ubicadas en la Av. San Felipe, Edificio SAREN, PB, (al lado del Centro Letonia y bajando por el McDonald’s y El Nutricionista) La Castellana, Caracas. Cerca de la clínica Sanitas.

Ten presente que en caso de realizar el trámite ante el SAREN, ubicado en la urbanización castellana tenga en cuenta que puede adquirir los timbres fiscales en el estacionamiento de este organismo.

Recuerda que en caso de necesitar información adicional puede llamar al teléfono 0800 (286-32-84-32) del Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz.

Recuerda que estos documentos deben ser copia certificada (tanto del Registro Principal como del Registro Civil).

La recepción de documentos es en el horario de 8:30am a 11:00am o hasta que se agoten los cupos.

Los documentos deberán ser retirados en la tarde del día hábil siguiente entre la 1:30 a 4:00 pm.

Podrá realizar el trámite cualquier día hábil de la semana. Requisitos oficiales que debe llevar al momento de tramitar la solicitud de Legalización de Acta de Matrimonio ante el Saren. Documento previamente registrado ante el Registro Principal o Registro Civil.

Debe pagar 0,5 U.T. por documento.

Una hoja rayada o blanca tamaño oficio (sustituto del papel sellado) por cada documento a legalizar.

Cédula de identidad laminada y vigente.

